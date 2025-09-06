Tragedia en San Martín: una joven de 17 años murió tras ser atropellada por un camión

Una adolescente murió y otra resultó herida después de caer de una moto y ser atropelladas por un camión en San Martín.

Un trágico accidente vial se registró en la tarde de este sábado en el departamento de San Martín, donde una joven de 17 años murió luego de ser atropellada por un camión.

El siniestro ocurrió alrededor de las 18 horas en la intersección de Carril Norte y Carril Buen Orden. De acuerdo con la información policial, dos jóvenes circulaban hacia el este a bordo de una motocicleta Corven 110 cc cuando, al intentar sobrepasar un automóvil, la conductora perdió el dominio del rodado y ambas cayeron sobre la calzada.

En ese momento, un camión Dodge, conducido por un joven de 23 años, no logró evitar el impacto y terminó embistiendo a las ocupantes de la moto.

En el lugar trabajó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que constató el deceso de la joven de 17 años. En tanto, la conductora de la moto, identificada como M.S.T. (18), sufrió politraumatismos y fue trasladada de urgencia al Hospital Perrupato.

Al conductor del camión se le practicó el dosaje de alcohol, que arrojó resultado negativo (0,0 g/l).

En el hecho intervino personal de la Comisaría 12° y de la Oficina Fiscal de San Martín.