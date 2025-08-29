Mendoza: este sábado 30 y domingo 31 de agosto habrá cortes de luz en 6 departamentos

Edemsa realizará mantenimiento en Las Heras, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, Ciudad y Luján de Cuyo.
La empresa Edemsa informó que este sábado 30 y domingo 31 de agosto se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que se recomienda revisar el cronograma y tomar los recaudos necesarios.
Los cortes afectarán a barrios de: Las Heras, Luján de Cuyo, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y Ciudad.
Estos serán los cortes de luz para este sábado 30 y domingo 31 de agosto
A continuación, el detalle de los lugares y horarios:
Sábado 30/08/2025
Las Heras
- En calle Julio A. Roca, entre San Miguel y Sáenz Peña. De 8.30 a 12.30 h.
Tupungato
- En la Ruta Provincial N°88, entre calles N°8 y Campagnaro; La Arboleda. De 14.45 a 17.45 h.
- En calle Blanco, entre Iriarte y Miranda; La Arboleda. De 9.30 a 13.30 h.
- En la Ruta Provincial N°89, hacia el sur de El Álamo; Gualtallary. De 17.30 a 19.30 h.
Tunuyán
- Entre calles San Martín, Esteban Echeverría, República del Uruguay y Sarmiento. De 9.15 a 13.15 h.
- En calles Elías Videla y La Pampa. En Posada Salentein y adyacencias; Los Árboles. De 15.30 a 17.30 h.
San Carlos
- En la Ruta Nacional N°143, entre Ruta Nacional N°40 y calle Fuerte San Juan; Pareditas. De 11.00 a 15.00 h.
Domingo 31/08/2025
Ciudad
- En calle Montecaseros, entre San Luis y Entre Ríos. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Ituzaingó, Corrientes, Buenos Aires y Rioja y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- Entre calles Constitución, Santa María de Oro, Alvear y Norton. Entre calles Constitución, Norton, España y Guevara. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre Ruta Provincial N°84 y calles Brandsen, N°4 y N°5 del Parque Industrial y adyacencias; Perdriel. De 8.00 a 18.00 h.
San Carlos
- En calle N°2, 450 metros hacia el oeste de calle Finca Papes; El Cepillo. De 18.00 a 20.00 h.
- En calle Leopoldo Suárez, 185 metros hacia el norte de Canal Uco; La Consulta. De 10.45 a 12.45 h.