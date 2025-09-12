Mendoza: este sábado 13 y domingo 14 habrá cortes de luz en 4 departamentos

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en los barrios de Tupungato, Tunuyán, Ciudad y Luján de Cuyo.

La empresa Edemsa informó que este sábado 13 y domingo 14 se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que se recomienda revisar el cronograma y tomar los recaudos necesarios.

Los cortes afectarán a barrios de Tupungato, Tunuyán, Ciudad y Luján de Cuyo.

Estos serán los cortes de luz para este sábado 13 y domingo 14

A continuación, el detalle de los lugares y horarios:

Sábado 13/09/2025

Tupungato

En calle El Ingenio, entre Marconi y Costa Canal. En La Rosita S.A., en la escuela Marconi y en el complejo El Bosque, entre otros; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

Entre calles La Argentina y Bombal Sur. En el barrio C.E.C. De 8.45 a 10.45 h.

Entre calles Sergio Cejas, Fray Luis Beltrán, Urquiza y Ruta Provincial N°92 (ó San Martín); Vista Flores. De 11.10 a 13.10 h.

Domingo 14/09/2025

Ciudad

Entre calles Pueyrredón, Jofré, Mariano Moreno y Paso de Los Andes. De 9.00 a 13.00 h.

En la intersección de calles General Paz y Patricias Mendocinas y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.

Entre calles Pueyrredón, Huarpes, Arístides Villanueva y Belgrano. De 9.30 a 12.30 h.

Luján

Entre la Ruta Provincial N°84, calles Brandsen, N°4 y N°5 del Parque Industrial y adyacencias; Perdriel. De 8.00 a 18.00 h.

