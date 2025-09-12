Mendoza: este sábado 13 y domingo 14 habrá cortes de luz en 4 departamentos

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en los barrios de Tupungato, Tunuyán, Ciudad y Luján de Cuyo.
La empresa Edemsa informó que este sábado 13 y domingo 14 se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que se recomienda revisar el cronograma y tomar los recaudos necesarios.
Los cortes afectarán a barrios de Tupungato, Tunuyán, Ciudad y Luján de Cuyo.
Estos serán los cortes de luz para este sábado 13 y domingo 14
A continuación, el detalle de los lugares y horarios:
Sábado 13/09/2025
Tupungato
- En calle El Ingenio, entre Marconi y Costa Canal. En La Rosita S.A., en la escuela Marconi y en el complejo El Bosque, entre otros; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.
Tunuyán
- Entre calles La Argentina y Bombal Sur. En el barrio C.E.C. De 8.45 a 10.45 h.
- Entre calles Sergio Cejas, Fray Luis Beltrán, Urquiza y Ruta Provincial N°92 (ó San Martín); Vista Flores. De 11.10 a 13.10 h.
Domingo 14/09/2025
Ciudad
- Entre calles Pueyrredón, Jofré, Mariano Moreno y Paso de Los Andes. De 9.00 a 13.00 h.
- En la intersección de calles General Paz y Patricias Mendocinas y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.
- Entre calles Pueyrredón, Huarpes, Arístides Villanueva y Belgrano. De 9.30 a 12.30 h.
Luján
- Entre la Ruta Provincial N°84, calles Brandsen, N°4 y N°5 del Parque Industrial y adyacencias; Perdriel. De 8.00 a 18.00 h.
Tunuyán
- Entre la Ruta Provincial N°92, calles Barandica y N°15. En el barrio Obreros Rurales. De 9.00 a 11.00 h.
- En calle Sarmiento, entre Crespo y Ruta Provincial N°92 (Las Rosas); Colonia Las Rosas. De 14.30 a 16.30 h.
- En la Ruta Provincial N°92 (ó Salatino), entre calle Méndez y Ruta Provincial N°92 (ó Quintana); Colonia Las Rosas. De 8.45 a 10.45 h.