Mendoza: este miércoles 3 de septiembre habrá cortes de luz en 7 departamentos

Los cortes de luz serán en barrios de Guaymallén, Luján, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.

La empresa Edemsa informó que este miércoles 3 de septiembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de Guaymallén, Luján, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.

Estos serán los cortes de luz para este miércoles 3 de septiembre

El detalle de los lugares y horarios:

Guaymallén

En calle Elpidio González, entre Chacabuco y Acceso Este. En calle Escorihuela, hacia el sur de Elpidio González, y adyacencias; Rodeo de la Cruz. De 10.30 a 14.30 h.

Luján

Entre calles Congreso de Tucumán, Richieri, Libertad y Acceso Sur. En el barrio Alto Luján y zonas aledañas. De 8.45 a 12.45 h.

Maipú

En la intersección de calles Defensa y Reconquista y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Rivadavia. En el barrio Santa Rita; Barcala. De 14.30 a 17.30 h.

Entre el Acceso Este, calle Los Baños, callejón Moyano y adyacencias; Rodeo del Medio. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

En calle Colón, entre San Luis y barrio El Paraíso de la Costa, y áreas adyacentes. De 9.45 a 13.45 h.

En la intersección de calle Ramón Vázquez con Ruta Nacional N°40 y zonas aledañas; Jocolí Viejo. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Urquiza, entre El Carmen y San Luis. En calles Ortega y Proyectada V3, hacia el oeste de Urquiza; Costa de Araujo. De 14.30 a 17.30 h.

En calle Remedios Escalada de San Martín, entre San Martín y Bernardo de Irigoyen, y adyacencias; Villa Tulumaya. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

En calle Los Cerezos, entre El Álamo y finca Don Damaso Gómez; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Ruano, entre El Álamo y Lugones; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

Entre calles Capra y Otros, Paso de Los Andes, Uvexport y La Luz; Villa Seca. De 9.45 a 13.45 h.

En calle Miguel Silva, entre Sebastianelli y Paso de Los Andes. En calle San Ceferino; Las Pintadas. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael