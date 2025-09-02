Mendoza: este miércoles 3 de septiembre habrá cortes de luz en 7 departamentos

Los cortes de luz serán en barrios de Guaymallén, Luján, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.
La empresa Edemsa informó que este miércoles 3 de septiembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.
Los cortes afectarán a barrios de Guaymallén, Luján, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.
Estos serán los cortes de luz para este miércoles 3 de septiembre
El detalle de los lugares y horarios:
Guaymallén
- En calle Elpidio González, entre Chacabuco y Acceso Este. En calle Escorihuela, hacia el sur de Elpidio González, y adyacencias; Rodeo de la Cruz. De 10.30 a 14.30 h.
Luján
- Entre calles Congreso de Tucumán, Richieri, Libertad y Acceso Sur. En el barrio Alto Luján y zonas aledañas. De 8.45 a 12.45 h.
Maipú
- En la intersección de calles Defensa y Reconquista y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Rivadavia. En el barrio Santa Rita; Barcala. De 14.30 a 17.30 h.
- Entre el Acceso Este, calle Los Baños, callejón Moyano y adyacencias; Rodeo del Medio. De 9.30 a 13.30 h.
Lavalle
- En calle Colón, entre San Luis y barrio El Paraíso de la Costa, y áreas adyacentes. De 9.45 a 13.45 h.
- En la intersección de calle Ramón Vázquez con Ruta Nacional N°40 y zonas aledañas; Jocolí Viejo. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Urquiza, entre El Carmen y San Luis. En calles Ortega y Proyectada V3, hacia el oeste de Urquiza; Costa de Araujo. De 14.30 a 17.30 h.
- En calle Remedios Escalada de San Martín, entre San Martín y Bernardo de Irigoyen, y adyacencias; Villa Tulumaya. De 9.15 a 13.15 h.
Tupungato
- En calle Los Cerezos, entre El Álamo y finca Don Damaso Gómez; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Ruano, entre El Álamo y Lugones; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.
Tunuyán
- Entre calles Capra y Otros, Paso de Los Andes, Uvexport y La Luz; Villa Seca. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Miguel Silva, entre Sebastianelli y Paso de Los Andes. En calle San Ceferino; Las Pintadas. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles Las Aucas, Roca, Deán Funes y Juárez Celman. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles Adolfo Calle, Arizu, Doña Damasia y Neme; Villa Atuel. De 8.45 a 12.45 h.
- En calle Tiburcio Benegas, entre Los Nogales y Los Blancos; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Moreno, Teniente General Perón, Tirasso y Sardi; El Cerrito. De 12.30 a 16.30 h.