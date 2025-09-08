Mendoza: este martes habrá cortes de luz en 6 departamentos

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en los barrios de Guaymallén, Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

La empresa Edemsa informó que este martes 9 de septiembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que se recomienda revisar el cronograma y tomar los recaudos necesarios.

Los cortes afectarán a barrios de Guaymallén, Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Estos serán los cortes de luz para este martes 9 de septiembre

A continuación, el detalle de los lugares y horarios:

Martes 09/09/2025

Guaymallén

En calle N°7, entre San Miguel y Severo del Castillo. En barrio Grilli Sur; Puente de Hierro. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Pedro Molina, Allayme, Malvinas Argentinas, Vicente López y Planes y zonas aledañas; Belgrano. De 9.15 a 13.15 h.

Entre calles Saavedra, Colón, Hipólito Yrigoyen, Allayme y áreas adyacentes; Belgrano. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

En el barrio Achiras y adyacencias; Perdriel. De 8.45 a 12.45 h.

En calle Viamonte, hacia el sur de Almirante Brown. En Fideicomiso Viamonte y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

En la intersección de calles General Las Heras y Las Piedritas y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 11.30 h.

Tupungato

Entre calles Costa Canal, Nueva Furno, El Álamo y Ruta Provincial N°89. En calle El Álamo, en loteo Tisa, en barrios Ampara, Virgen del Valle II, Terrazas del Valle, Arcángel Gabriel, Mayquén y Caminos del Vino, entre otros; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Ancón, hacia el oeste de la escuela Lucas Bombal; San José. De 9.25 a 13.25 h.

San Carlos

En Ciriaco Guevara, hacia el este de La Virgen. En calle Santander II; Chilecito. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael