Mendoza: este martes 23 de septiembre habrá cortes de luz en 9 departamentos ¿qué barrios afectará?

La empresa Edemsa informó que este martes 23 de septiembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.
Los cortes afectarán a barrios de: Ciudad, Las Heras, Lavalle, Luján, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los lugares y horarios:
Las zonas afectadas por cortes de luz este martes 23 de septiembre en Mendoza
En estas zonas habrá cortes de luz en esta zona:
Ciudad
- En calle interna del centro universitario, hacia el norte de Avenida del Libertador. Afecta a Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Odontología. De 14.30 a 18.30 h.
Las Heras
- En calle 9 de Julio, entre Juan Agustín Maza y Avellaneda y áreas adyacentes. De 9.00 a 12.00 h.
- Entre calles Doctor Moreno, Vicente López, 9 de Julio y Avellaneda y zonas aledañas. De 9.00 a 12.00 h.
Lavalle
- En calle Del Medio, entre San Juan y Arenales; La Palmera. De 9.30 a 13.30 h.
Luján
- En la intersección de Avenida Los Cóndores y barrio el Manantial y zonas aledañas; Potrerillos. De 10.30 a 14.30 h.
- En Ruta Provincial N°15, entre callejón Parrales de Norton y barrio San Cayetano y zonas aledañas; Perdriel. De 8.30 a 11.30 h.
- En toda la localidad de Potrerillos. De 10.30 a 14.30 h.
- En camino Francisco Guiñazú, entre Ruta N°89 y Vallecitos y zonas aledañas; Vallecitos. De 10.30 a 14.30 h.
Maipú
- Entre calles Falucho, Reconquista, Buenos Aires y Victor Hugo, en barrio Obreros Rurales y zonas aledañas; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Castro, El Fortín, Ejercito de los Andes y Ruta Provincial N°50 y zonas aledañas; Barcala. De 10.00 a 14.00 h.
Tunuyán
- En Ruta Provincial N°89, entre calle El Álamo y barrio Valle Sol y Nieve y áreas adyacentes; Los Chacayes. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Campo Los Andes, hacia el oeste de Coronel Goulu y zonas aledañas; Campo de Los Andes. De 9.15 a 13.15 h.
Tupungato
- En Ruta Provincial N°89, en Estancia Atamisque y zonas aledañas; La Carrera. De 10.00 a 14.00 h.
San Carlos
- Entre calles Las Rosas, El Cementerio, El Baden y Corvalán y áreas adyacentes; Capiz. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- Entre calles Sardini, Costa de Las Vías del Ferrocarril, Yensen y El Zanjón; El Usillal. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Los Filtros, entre Jensen y Circunvalación y áreas adyacentes; Capitán Montoya. De 9.15 a 13.15 h.
