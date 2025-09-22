Mendoza: este martes 23 de septiembre habrá cortes de luz en 9 departamentos ¿qué barrios afectará?

Edemsa realizará cortes en barrios de: Ciudad, Las Heras, Lavalle, Luján, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

La empresa Edemsa informó que este martes 23 de septiembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de: Ciudad, Las Heras, Lavalle, Luján, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los lugares y horarios:

Las zonas afectadas por cortes de luz este martes 23 de septiembre en Mendoza

En estas zonas habrá cortes de luz en esta zona:

Ciudad

En calle interna del centro universitario, hacia el norte de Avenida del Libertador. Afecta a Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Odontología. De 14.30 a 18.30 h.

Las Heras

En calle 9 de Julio, entre Juan Agustín Maza y Avellaneda y áreas adyacentes. De 9.00 a 12.00 h.

Entre calles Doctor Moreno, Vicente López, 9 de Julio y Avellaneda y zonas aledañas. De 9.00 a 12.00 h.

Lavalle

En calle Del Medio, entre San Juan y Arenales; La Palmera. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

En la intersección de Avenida Los Cóndores y barrio el Manantial y zonas aledañas; Potrerillos. De 10.30 a 14.30 h.

En Ruta Provincial N°15, entre callejón Parrales de Norton y barrio San Cayetano y zonas aledañas; Perdriel. De 8.30 a 11.30 h.

En toda la localidad de Potrerillos. De 10.30 a 14.30 h.

En camino Francisco Guiñazú, entre Ruta N°89 y Vallecitos y zonas aledañas; Vallecitos. De 10.30 a 14.30 h.

Maipú

Entre calles Falucho, Reconquista, Buenos Aires y Victor Hugo, en barrio Obreros Rurales y zonas aledañas; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Castro, El Fortín, Ejercito de los Andes y Ruta Provincial N°50 y zonas aledañas; Barcala. De 10.00 a 14.00 h.

Tunuyán

En Ruta Provincial N°89, entre calle El Álamo y barrio Valle Sol y Nieve y áreas adyacentes; Los Chacayes. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Campo Los Andes, hacia el oeste de Coronel Goulu y zonas aledañas; Campo de Los Andes. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

En Ruta Provincial N°89, en Estancia Atamisque y zonas aledañas; La Carrera. De 10.00 a 14.00 h.

San Carlos

Entre calles Las Rosas, El Cementerio, El Baden y Corvalán y áreas adyacentes; Capiz. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael