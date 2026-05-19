Mendoza: habrá cortes de luz en 7 departamentos este miércoles 20 de mayo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Rafael y Malargüe.

Edemsa informó que este martes 19 de mayo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 18 de mayo

Guaymallén

Entre calles Vicente López y Planes, Diego Paroissien, Cornelio Moyano y Pedro Molina. De 9.00 a 13.00 h.

En la intersección de calle Pichincha con Congreso y zonas Aledañas; Rodeo de la Cruz. De 8.45 a 12.45 h.

Luján

Entre calles Vicente López, El Salvador, Valparaíso, Panamá, Matheu y Álzaga. En calle Matheu, entre Río Seco Viamonte y Panamá. En barrio Las Carretas y en loteo Roch; La Puntilla. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

En calle Víctor Hugo, entre Tulumaya y callejón Bauzá. En calles Proyectada I352 y Los Pinos. En calle Tulumaya, entre Proyectadas I334 e I355. Entre calles Félix Araujo, Proyectada I247 y Tulumaya. En calle Agremón y adyacencias; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

En calles Virgen del Valle y San Zenón, hacia el oeste de San Antonio. En calle San Gabriel, hacia el norte de San Zenón, y áreas adyacentes; Lunlunta. De 11.00 a 13.30 h.

Tupungato

En calle La Gloria, entre La Carrera (o Ancón) y Alto Verde. En el barrio Presidencia; Villa Bastías. De 14.30 a 18.30 h.

Entre calles El Ingenio, Nueva Furno y Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94); Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

En la Ruta Provincial N°92, entre Ruta Provincial N°94 y callejón El Nevado; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.

En la Ruta Provincial N°89, entre calle Benigno Aguirre y escuela Francisco Javier Morales. En bodegas Boutique Pócima y Villa Seca; Los Árboles. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

Entre calles Av. El Libertador, Fray Inalicán, 9 de Julio y Braña. De 9.30 a 13.30 h.

Entre calles Las Vírgenes, Carmona, Costa de las Vías y Zardini; Las Paredes. De 15.00 a 19.00 h.

En calle Blanch, entre Jara y Ruta Provincial N°201; Jaime Prats. De 15.45 a 19.45 h.

Entre calles Zardini, San Francisco, El Zanjón Oeste e Iaccarini; El Usillal. De 8.30 a 12.30 h.

Malargüe