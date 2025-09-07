Mendoza: este lunes 8 de septiembre habrá cortes de luz en 9 departamentos

Edemsa anunció que el lunes 8 de septiembre se realizarán tareas de mantenimiento eléctrico. Los cortes serán por zonas y en horarios específicos.
La empresa Edemsa informó que este lunes 8 de septiembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que se recomienda revisar el cronograma y tomar los recaudos necesarios.
Los cortes afectarán a barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján, Maipú, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.
Estos serán los cortes de luz para este lunes 8 de septiembre
A continuación, el detalle de los lugares y horarios:
Ciudad
- En el barrio San Martín. Entre calles Avenida Cooperativa, Gran Capitán, Padre Llorens y áreas adyacentes. De 9.15 a 13.15 h.
Guaymallén
- En calle Los Pinos, entre Severo del Castillo y Víctor Hugo. Entre calles N°517, Los Pinos, 9 de Julio, El Comercio y zonas aledañas; Puente de Hierro. De 9.00 a 13.00 h.
Las Heras
- En calle Julio A. Roca, entre San Miguel y Sáenz Peña. De 8.30 a 12.30 h.
Luján
- En calle Terrada, entre Bulnes y Zapiola. En Fideicomiso Terrada I y II, en barrio Acacias de Terrada. En calle Aráoz, hacia el este de Terrada, y zonas aledañas; Mayor Drumond. De 8.45 a 12.45 h.
Maipú
- En calle Las Carpas, entre Humberto Primo y 9 de Julio. En calle Falucho, entre Reconquista y Las Carpas, y adyacencias; La Primavera. De 10.00 a 14.00 h.
Lavalle
- En calle Quiroga, entre Publica y Los Sanjuaninos, y adyacencias; Jocolí. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
- En el Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), hacia el norte de Nueva Furno. Entre calles “C”, Nueva Furno, Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94) y Ruta Provincial N°89; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.
Tunuyán
- En calle Clodomiro Silva, entre Silva Flores y Lencinas; Los Chacayes. De 9.25 a 13.25 h.
- Entre calles Carlos Pellegrini, Esquiú, La Consulta y Francisco Delgado. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- Entre calles N°11, N°9, Juan Serrano y Ruta Nacional N°143; Atuel Norte. De 9.15 a 13.15 h.
- Entre calles Las Heras, Chacabuco, Gobernador García y Polígono Viejo; 25 de Mayo. De 9.00 a 13.00 h.
- En la Ruta Nacional N°146, entre calles Colmar y El Jarillal; Colonia Elena. De 15.00 a 19.00 h.
- En calle Hortizana, entre El Vencedor y El Moro; Cuadro Benegas. De 9.45 a 13.45 h.
- En la Ruta Nacional N°144, entre calles Corvalán y Las Rosas; Cuadro Benegas. De 10.30 a 14.30 h.