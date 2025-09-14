Mendoza: este lunes 15 de septiembre habrá cortes de luz en 7 departamentos

Edemsa anunció que el lunes 15 de septiembre se realizarán tareas de mantenimiento eléctrico. Los cortes serán por zonas y en horarios específicos.

La empresa Edemsa informó que este lunes 15 de septiembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica,

Los cortes afectarán a barrios de: Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.

A continuación, el detalle de los lugares y horarios:

Las zonas afectadas por cortes de luz este lunes en Mendoza

Guaymallén

Entre calles Bandera de Los Andes, Sarmiento, Mitre y Lateral Norte del Acceso Este. Entre calles Tartagal, 25 de Mayo, Uspallata y Lateral Sur del Acceso Este. Entre calles Damián Hudson, Sarmiento, Bandera de Los Andes, Allayme y zonas aledañas. De 8.45 a 12.45 h.

Las Heras

En calle Boulogne Sur Mer, hacia el sur de Río Diamante y de Almirante Brown. En las inmediaciones de calle Regalado Olguín. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Las Lágrimas y adyacencias; Capdeville. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

En calle Chile, entre Santa Fe y Castelli. Entre calles Santa Fe, San Martín, Villanueva y Chile y áreas adyacentes. De 8.45 a 12.45 h.

En la intersección de Ruta Provincial N°82 y calle La Unión y adyacencias; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

En la intersección de calles Rodríguez Peña y Urquiza y zonas aledañas; Coquimbito. De 10.00 a 12.00 h.

Tupungato

En la Ruta Provincial N°89, hacia el noreste de calle La Gloria. En zona de La Carrera; San José. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

En calle Campo Los Andes, hacia el oeste de Coronel Goulú; Campo de Los Andes. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael