Maipú: desmienten el supuesto robo de un pato en el Parque Canota

La Municipalidad de Maipú aclaró que la pareja señalada en redes sociales no robó al animal. El pato era de su propiedad.

Tras la viralización de fotos en redes sociales donde se acusaba a una pareja de haber robado un pato en el Parque Canota de Maipú, la Municipalidad emitió un comunicado oficial para desmentir la situación.

Según informaron desde el Municipio, tanto la seguridad privada contratada como la Policía de Mendoza verificaron que el ave pertenecía a las personas que aparecían en las imágenes. Ante esta constatación, se retiraron del predio por sus propios medios.

De esta manera, la comuna aclaró que la información difundida en redes sociales sobre un presunto robo de fauna del lago es falsa.