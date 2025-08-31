Mendoza: este lunes 1 de septiembre habrá cortes de luz en 8 departamentos

Edemsa anunció que este lunes 1 de septiembre realizará tareas de mantenimiento eléctrico. Los cortes serán por zonas y en horarios específicos.

La empresa Edemsa informó que este lunes 1 de septiembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, San Rafael.

Estos serán los cortes de luz para este lunes 1 de septiembre

El detalle de los lugares y horarios:

Guaymallén

Entre calles Mendoza, Tirasso, Esmeralda, Chacay e Higueritas y zonas aledañas; Buena Nueva. De 14.30 a 16.30 h.

Las Heras

Entre calles Dr. Moreno, Belgrano, José Hernández, Paso de Los Andes/Berutti y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

En calle Viamonte, entre Chile y Almirante Brown. En fideicomiso Viamonte, barrios Cordón del Plata, AyE, loteos Díaz y Chavannes y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 8.45 a 12.45 h.

En calle Terrada, entre Bulnes y Zapiola. En fideicomisos Terrada I y II, en barrio Acacias de Terrada. En calle Aráoz, entre Acceso Sur y Vieytes y adyacencias; Mayor Drummond. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

Entre calles Yrigoyen, Cacique Guaymallén, Faiman y Alta Italia. En calle Rawson, hacia el oeste de Alta Italia, y zonas aledañas; Gutiérrez. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

En calle Arce, hacia el oeste de Dorrego; El Vergel. De 9.30 a 11.30 h.

Tunuyán

Entre calles Bartolomé Mitre, La Argentina, San Martín y Godoy Cruz. En barrios COVITIHM y Jardín del Sol. De 14.30 a 18.30 h.

En el callejón Dumit, entre calle Steindl y Uvexport. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

En la Ruta Nacional N°40, entre calles La Capilla y Prolongación de Santander; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael