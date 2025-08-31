Mendoza: este lunes 1 de septiembre habrá cortes de luz en 8 departamentos

Edemsa anunció que este lunes 1 de septiembre realizará tareas de mantenimiento eléctrico. Los cortes serán por zonas y en horarios específicos.
La empresa Edemsa informó que este lunes 1 de septiembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.
Los cortes afectarán a barrios de Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, San Rafael.
Estos serán los cortes de luz para este lunes 1 de septiembre
El detalle de los lugares y horarios:
Guaymallén
- Entre calles Mendoza, Tirasso, Esmeralda, Chacay e Higueritas y zonas aledañas; Buena Nueva. De 14.30 a 16.30 h.
Las Heras
- Entre calles Dr. Moreno, Belgrano, José Hernández, Paso de Los Andes/Berutti y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- En calle Viamonte, entre Chile y Almirante Brown. En fideicomiso Viamonte, barrios Cordón del Plata, AyE, loteos Díaz y Chavannes y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 8.45 a 12.45 h.
- En calle Terrada, entre Bulnes y Zapiola. En fideicomisos Terrada I y II, en barrio Acacias de Terrada. En calle Aráoz, entre Acceso Sur y Vieytes y adyacencias; Mayor Drummond. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- Entre calles Yrigoyen, Cacique Guaymallén, Faiman y Alta Italia. En calle Rawson, hacia el oeste de Alta Italia, y zonas aledañas; Gutiérrez. De 9.00 a 13.00 h.
Lavalle
- En calle Arce, hacia el oeste de Dorrego; El Vergel. De 9.30 a 11.30 h.
Tunuyán
- Entre calles Bartolomé Mitre, La Argentina, San Martín y Godoy Cruz. En barrios COVITIHM y Jardín del Sol. De 14.30 a 18.30 h.
- En el callejón Dumit, entre calle Steindl y Uvexport. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
- En la Ruta Nacional N°40, entre calles La Capilla y Prolongación de Santander; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- En la vereda norte calle Hipólito Yrigoyen, entre Pueyrredón y Moreno. De 13.00 a 15.00 h.
- Entre la Ruta Nacional N°143 y calles Perdíguez, Rodríguez y Cubillos; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Arroyo, Quiroga, Ejército de Los Andes y callejón Mora; Rama Caída. De 8.40 a 12.40 h.
- En la Ruta Nacional N°143, entre calles Doña Damasia y Juan Serrano; La Guevarina. De 13.30 a 17.30 h.
- En la intersección de calle Cubillos con callejón Santa Rosa y zonas aledañas; Rama Caída. De 14.30 a 18.30 h.