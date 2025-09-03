Mendoza: este jueves 4 de septiembre habrá cortes de luz en 7 departamentos

Los cortes afectarán a barrios de Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, San Carlos y San Rafael.

a empresa Edemsa informó que este jueves 4 de septiembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Estos serán los cortes de luz para este jueves 4 de septiembre

El detalle de los lugares y horarios:

Guaymallén

En calle Severo del Castillo, entre Argumedo y callejón Salcedo. En calle Tomás Godoy Cruz, entre Milagros y Paladini, y zonas aledañas; Los Corralitos. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Mathus Hoyos, entre Oruro y Raffo de la Reta; Bermejo. De 9.30 a 13.30 h.

Las Heras

Entre calles Río Salado, El Trapiche, Huarpes, Las Cuevas y adyacencias; El Challao. De 9.00 a 12.00 h.

En la Ruta Nacional N°40. En el barrio La Colmena y zonas aledañas; Capdeville. De 8.45 a 12.45 h.

Luján

Entre calles Álzaga, Almirante Brown, Los Fresnos, Viamonte y zonas aledañas. En los barrios Las Candelas, Viamonte, Portal de la Cordillera y adyacencias; Chacras de Coria. De 8.45 a 12.45 h.

Maipú

En calle Perito Moreno, entre Pueyrredón y carril Podestá, y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 14.30 a 18.30 h.

Entre calles Cacique Guaymallén, Hipólito Yrigoyen, Maza, Facundo Quiroga y áreas adyacentes; Gutiérrez. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Rawson, entre 9 de Julio y Arístides Villanueva. En calle Salinas y cercanías; Gutiérrez. De 9.30 a 13.30 h.

En calle Los Baños, entre callejón Moyano y Lateral Sur del Acceso Este, y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 10.30 a 13.55 h.

Lavalle

En calle Colón, entre El Carmen y San Luis. En calle Morón, entre Colón y Estrella, y áreas adyacentes; Costa de Araujo. De 9.45 a 13.45 h.

San Carlos

Entre la Ruta Nacional N°40, Carril Nacional y calles Quiroga Este y Ejército de Los Andes. En los barrios Juventud Sancarlina, Eugenio Bustos, José Hernández, Ciudad Centro y Unión Vecinal Eugenio Bustos. De 9.15 a 13.15 h.

En la Ruta Nacional N°40 Vieja, entre calles Aguirre y Cisterna. En el barrio Chilecito; Chilecito. De 14.30 a 18.30 h.

En calle El Molino, hacia el oeste de la Ruta Nacional N°40; Pareditas. De 9.45 a 13.45 h.

En calle Colonia Rosario, hacia el este de Camping El Manantial. Camino hacia la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos; Capiz. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael