Mendoza: este jueves 28 de agosto habrá cortes de luz en 7 departamentos

La empresa Edemsa informó que este jueves 28 de agosto se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que se recomienda revisar el cronograma y tomar los recaudos necesarios.

Los cortes afectarán a barrios de: Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.

Estos serán los cortes de luz para este jueves 28 de agosto

A continuación, el detalle de los lugares y horarios:

Jueves 28/08/2025

Guaymallén

Entre calles Bernardo Razquin, Ciudad de Tandil, Francisco Álvarez Rodríguez Peña y adyacencias; Coronel Dorrego. De 14.30 a 18.30 h.

Entre calles Lamadrid, Estrada, Achupallas y Rufino Ortega; Las Cañas. De 10.00 a 14.00 h.

En calle Exequiel Tabanera, entre Ferrari y Roque Sáenz Peña. En calle 17 de Agosto, entre Milagros y Tabanera, y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.15 a 13.15 h.

Luján

En calle Campo Lencinas, hacia el sur de la Ruta N°7; Perdriel. De 10.00 a 14.00 h.

Entre calles Congreso de Tucumán, Donado, Azcuénaga, Alsina y López y Planes. En el barrio Virgen de Luján. De 8.45 a 12.45 h.

En la Ruta Panamericana, entre La Unión y Pueyrredón. En calle Pueyrredón, entre Ruta Panamericana y Medrano, y adyacencias; Chacras de Coria. De 10.00 a 13.00 h.

Maipú

En la intersección de calles Julio A. Roca con Fernández Peláez y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.45 a 12.15 h.

En calle Santa Rita, entre Perito Moreno y Ruta Provincial N°60; Santa Blanca. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

En calle Rama N°4, hacia el sur de El Tambo, y áreas adyacentes; 3 de Mayo. De 9.45 a 13.45 h.

En calle Belgrano. En el barrio Tupac Amaru y zonas aledañas; Villa Tulumaya. De 9.00 a 13.30 h.

Tupungato

En la Ruta Provincial N°89, hacia el noreste de de calle La Gloria. En zona de La Carrera. En barrio Estancia Cerros del Mesón; San José. De 11.00 a 15.00 h.

Tunuyán

Entre calles Aguirre y Paso de Los Andes. En fincas Magui, Buenaventura, All Nuts, Leyenda, en Chañares de la Luna y adyacencias; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

En la Ruta Provincial N°92, entre calles Bascuñán y Reina. En calles Lucinda Delgado, Carlos Vera y Antonio Barrera; Colonia Las Rosas. De 9.45 a 13.45 h.

En calle San Julián, entre Clodomiro Silva y Ruta Provincial N°94. En el barrio San Cayetano; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael