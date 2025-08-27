Mendoza: este jueves 28 de agosto habrá cortes de luz en 7 departamentos

Los cortes afectarán a barrios de: Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.
La empresa Edemsa informó que este jueves 28 de agosto se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que se recomienda revisar el cronograma y tomar los recaudos necesarios.
Los cortes afectarán a barrios de: Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.
Estos serán los cortes de luz para este jueves 28 de agosto
A continuación, el detalle de los lugares y horarios:
Jueves 28/08/2025
Guaymallén
- Entre calles Bernardo Razquin, Ciudad de Tandil, Francisco Álvarez Rodríguez Peña y adyacencias; Coronel Dorrego. De 14.30 a 18.30 h.
- Entre calles Lamadrid, Estrada, Achupallas y Rufino Ortega; Las Cañas. De 10.00 a 14.00 h.
- En calle Exequiel Tabanera, entre Ferrari y Roque Sáenz Peña. En calle 17 de Agosto, entre Milagros y Tabanera, y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.15 a 13.15 h.
Luján
- En calle Campo Lencinas, hacia el sur de la Ruta N°7; Perdriel. De 10.00 a 14.00 h.
- Entre calles Congreso de Tucumán, Donado, Azcuénaga, Alsina y López y Planes. En el barrio Virgen de Luján. De 8.45 a 12.45 h.
- En la Ruta Panamericana, entre La Unión y Pueyrredón. En calle Pueyrredón, entre Ruta Panamericana y Medrano, y adyacencias; Chacras de Coria. De 10.00 a 13.00 h.
Maipú
- En la intersección de calles Julio A. Roca con Fernández Peláez y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.45 a 12.15 h.
- En calle Santa Rita, entre Perito Moreno y Ruta Provincial N°60; Santa Blanca. De 9.30 a 13.30 h.
Lavalle
- En calle Rama N°4, hacia el sur de El Tambo, y áreas adyacentes; 3 de Mayo. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Belgrano. En el barrio Tupac Amaru y zonas aledañas; Villa Tulumaya. De 9.00 a 13.30 h.
Tupungato
- En la Ruta Provincial N°89, hacia el noreste de de calle La Gloria. En zona de La Carrera. En barrio Estancia Cerros del Mesón; San José. De 11.00 a 15.00 h.
Tunuyán
- Entre calles Aguirre y Paso de Los Andes. En fincas Magui, Buenaventura, All Nuts, Leyenda, en Chañares de la Luna y adyacencias; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.
- En la Ruta Provincial N°92, entre calles Bascuñán y Reina. En calles Lucinda Delgado, Carlos Vera y Antonio Barrera; Colonia Las Rosas. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle San Julián, entre Clodomiro Silva y Ruta Provincial N°94. En el barrio San Cayetano; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.
San Rafael
- En la Ruta Nacional N°143, entre calles Rentería y Negro Quemado; Villa Atuel. De 9.20 a 13.20 h.
- En Paso del Loro, hacia el oeste de Ruta Nacional N°143; Punta del Agua. De 9.45 a 13.45 h.