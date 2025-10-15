Mendoza: este jueves 16 de octubre habrá cortes de luz en 7 departamentos

Edemsa informó que habrá trabajos de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos, y San Rafael
Desde Edemsa informaron que este se llevarán a cabo nuevos cortes programados de luz en distintas localidades de Mendoza este jueves 16 de octubre. Habrá cortes en barrios de: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafel.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.
Mendoza: las zonas afectadas por cortes de luz este jueves 16 de octubre
Jueves 16/10/2025
Guaymallén
- En la intersección de calles Tomás Godoy Cruz con Ecuador y zonas aledañas. De 9.00 a 12.30 h.
- Entre calles Godoy Cruz, Ecuador, Avellaneda y Pedro del Castillo. De 9.10 a 12.40 h.
- Entre calles Olascoaga, Mitre, Godoy Cruz y Lavalle. Entre calles Malvinas Argentinas, Rafael Obligado, Emilio Civit y Mitre; San José. De 8.30 a 12.30 h.
Las Heras
- En calle Los Algarrobos, hacia el este de Paso Hondo y zonas aledañas; El Borbollón. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- En la intersección de calle San Martín con Besares y zonas aledañas. En la intersección de calle Islas Lennox con Islas Georgias del Sur y adyacencias; Carrodilla. De 9.30 a 12.30 h.
Maipú
- Entre calles José Correa, Boedo, Barcala, Padre Vázquez y zonas aledañas. De 8.45 a 14.45 h.
- En calle Necochea, hacia el norte de Ruta Provincial N°50; Pedregal. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle 25 de Mayo Oeste. En loteo Club de Campo y adyacencias. De 9.45 a 13.45 h.
Tupungato
- En calle Iriarte, entre Ruta Provincial N°88 y Estación Transformadora Zampal; El Zampal. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle La Costa (o La Estancia), entre calle La Vencedora y bodega Bemberg Estate Wines; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.
San Carlos
- En calle Rosario Bustos de Zapata, hacia el norte de Chacón. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- En la Ruta Nacional N°40, hacia el norte de Ruta Provincial N°222; El Sosneado. De 8.00 a 12.00 h.
- Entre calles Mitre, Tirasso, Tropero Sosa y Alem. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Cubillos, entre Rodríguez y Ruta Nacional N°143; Rama Caída. De 8.15 a 12.15 h.
- En calle La Arenina, entre Tolosa y Ruta Provincial N°179; Salto de las Rosas. De 8.45 a 12.45 h.