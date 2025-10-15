Mendoza: este jueves 16 de octubre habrá cortes de luz en 7 departamentos

Edemsa informó que habrá trabajos de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos, y San Rafael

Desde Edemsa informaron que este se llevarán a cabo nuevos cortes programados de luz en distintas localidades de Mendoza este jueves 16 de octubre. Habrá cortes en barrios de: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafel.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Mendoza: las zonas afectadas por cortes de luz este jueves 16 de octubre

Jueves 16/10/2025

Guaymallén

En la intersección de calles Tomás Godoy Cruz con Ecuador y zonas aledañas. De 9.00 a 12.30 h.

Entre calles Godoy Cruz, Ecuador, Avellaneda y Pedro del Castillo. De 9.10 a 12.40 h.

Entre calles Olascoaga, Mitre, Godoy Cruz y Lavalle. Entre calles Malvinas Argentinas, Rafael Obligado, Emilio Civit y Mitre; San José. De 8.30 a 12.30 h.

Las Heras

En calle Los Algarrobos, hacia el este de Paso Hondo y zonas aledañas; El Borbollón. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

En la intersección de calle San Martín con Besares y zonas aledañas. En la intersección de calle Islas Lennox con Islas Georgias del Sur y adyacencias; Carrodilla. De 9.30 a 12.30 h.

Maipú

Entre calles José Correa, Boedo, Barcala, Padre Vázquez y zonas aledañas. De 8.45 a 14.45 h.

En calle Necochea, hacia el norte de Ruta Provincial N°50; Pedregal. De 9.00 a 13.00 h.

En calle 25 de Mayo Oeste. En loteo Club de Campo y adyacencias. De 9.45 a 13.45 h.

Tupungato

En calle Iriarte, entre Ruta Provincial N°88 y Estación Transformadora Zampal; El Zampal. De 9.00 a 13.00 h.

En calle La Costa (o La Estancia), entre calle La Vencedora y bodega Bemberg Estate Wines; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.

San Carlos

En calle Rosario Bustos de Zapata, hacia el norte de Chacón. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael