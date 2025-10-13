Mendoza: van a cortar un tramo del Acceso Este este martes ¿en qué horario?

Habrá corte parcial en el Acceso Este el martes 14 de octubre por tareas de Vialidad Nacional. El tránsito será desviado por Urquiza y piden circular con precaución.

Este martes 14 de octubre, un tramo del Acceso Este permanecerá cortado parcialmente debido a trabajos programados por la Dirección Nacional de Vialidad. La interrupción será a la altura de calle Urquiza, en Guaymallén, en el sentido oeste-este.

Según detallaron desde el organismo, el operativo tiene como objetivo retirar un contador de tránsito ubicado en el cantero central. Desde la Municipalidad de Guaymallén, el corte comenzará a las 10 de la mañana, con una duración estimada de una hora y media.

Durante ese período, la calzada quedará reducida y los vehículos serán desviados por el carril de desaceleración, que corresponde a la entrada hacia Urquiza. Luego, los conductores podrán reincorporarse al Acceso por el carril de aceleración.

El ordenamiento del tránsito estará a cargo de personal de Tránsito de Guaymallén, quienes recomendaron a los automovilistas circular con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal vial presente en el lugar.