Mendoza: este jueves 11 de septiembre habrá cortes de luz en 8 departamentos

Edemnsa comunicó trabajos en barrios de Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

La empresa Edemsa informó que este jueves 11 de septiembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica, por lo que se recomienda revisar el cronograma y tomar los recaudos necesarios.

Los cortes afectarán a barrios de Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Estos serán los cortes de luz para este jueves 11 de septiembre

A continuación, el detalle de los lugares y horarios:

Guaymallén

En calle Félix Suárez, entre Fourcade y Virgen de las Nieves, y zonas aledañas. En el barrio Costa Esperanza II. En pasaje Los Ciruelos; Belgrano. De 10.00 a 14.00 h.

Entre calles Adolfo Calle, Dr. Chambouleyron, Castro, Virgen de Luján y áreas adyacentes; Villa Nueva. De 9.30 a 13.00 h.

Las Heras

Entre calles Juan Agustín Maza, Agustín Álvarez, Vicente López y Planes, Dr. Moreno y adyacencias. De 8.00 a 12.00 h.

En calle Boulongne Sur Mer, entre Tupungato y Proyectada N°5. Entre calles Padre LLorens, Boulongne Sur Mer y Capitán Norte. En calle Arturo Jauretche, entre Gagliardi y Padre Llorens. En calle Padre Llorens. En calle Boulogne Sur Mer, entre Padre Llorens y Jacinto Suárez, y zonas aledañas; El Challao. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Dr. Pose. En barrios Pórtico del Sol II y Raíz; El Challao. De 10.30 a 14.30 h.

Luján

En la Lateral Oeste del Acceso Sur, entre calles Zapiola y Azcuénaga. En barrios Huentota, Las Parras, Namuncurá y adyacencias; Mayor Drummond. De 8.45 a 12.45 h.

En calle Terrada, hacia el sur de Olavarría, y áreas adyacentes; Perdriel. De 10.30 a 14.30 h.

Maipú

En calle San Martín Norte, entre Sarmiento y Carril 3 Porteñas. En calle Quintana, entre El Álamo y Rivadavia. En calle El Álamo, hacia el norte de Quintana, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Víctor Hugo, entre Defensa y Falucho. En callejón Atencio y calle Los Pinos. Entre calles Los Aromos, Los Tilos, Víctor Hugo, Las Acacias y adyacencias; La Primavera. De 14.30 a 17.00 h.

En calle Sadec, entre Las Piedritas y Los Salamanquinos. En calle Los Baños. En la intersección de calles Tomás Guido y Chacabuco y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

Entre calles Alto Verde, H. Meli y La Costa; San José. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

En calle La Luz, entre Paso de Los Andes y Los Volcanes; Villa Seca. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

Entre calles Arequipa Suárez, Ghilardi, Independencia y Galmarini; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

En el Carril Nacional, hacia el sur de calle Pellegrini; La Consulta. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael