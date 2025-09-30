Mendoza: cortarán la luz en barrios de 9 departamentos este miércoles 1 de octubre

Edemsa realizará cortes en barrios de Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

La empresa Edemsa informó que este miércoles 1 de octubre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

A continuación, el detalle de los lugares y horarios:

Las zonas afectadas por cortes de luz este miércoles 1 de octubre en Mendoza

Miércoles 01/10/2025

Guaymallén

Entre calles Gutenberg, Suárez, Belgrano, Venezuela y adyacencias; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Tacuarí, Pedro del Castillo, José Martí, Ruta Provincial N°50 y zonas aledañas; Kilómetro 11. De 10.00 a 14.00 h.

Entre calles España, Ecuador, Silvano Rodríguez, Bolivia y áreas adyacentes; Villa Nueva. De 10.30 a 14.30 h.

Las Heras

Entre calles Tomás Guido, Lisandro Moyano, Castelli, Pringles y adyacencias. De 9.00 a 12.00 h.

Luján

En calle Terrada, entre Olavarría y callejón Parrales de Norton, y zonas aledañas; Perdriel. De 14.30 a 18.30 h.

En calle proyectada J326 y áreas adyacentes; Anchoris. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

En calle Julio A. Roca, entre Nueva Mayorga y Crucero General Belgrano; Coquimbito. De 9.00 a 12.00 h.

En calle Pescara, entre Barcala y José Correa. Entre calles Laprida, Patricias Argentinas, Jofré y Padre Vázquez. Entre calles Falucho, Rufino Olmedo, Jorge Newbery, Padre Vázquez y adyacencias. De 8.45 a 14.45 h.

Entre calles Tropero Sosa, Mendoza, Proyectadas I117 e I124 y zonas aledañas; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.

En la Ruta Provincial N°60, frente a escuela La Isla y adyacencias; Isla Grande. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

En la Ruta Provincial N°89, entre calle Cerro Nevado y Refugio de la Cruz; Los Chacayes. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

En calle Clodomiro Silva, entre San Julián y Ruta Provincial N°94; Vista Flores. De 9.30 a 13.30 h.

En la Ruta Nacional N°40, entre Carril Calise Nacional y El Capacho. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En calle El Cepillo, entre El Indio y Derinovsky; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

Entre las Rutas Nacionales N°143 y N°144 y las calles Cubillos y Los Inquilinos; Rama Caída. De 8.00 a 12.00 h.

En la Ruta Provincial N°190, camino hacia Agua Escondida. En la localidad de Punta de Agua. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Teodoro Muros, Julio A. Roca, Las Aucas y Cayetano Silva. De 9.15 a 13.15 h.

Entre calles Bertani Norte, Costa de las Vías, El Toledano y Ruta N°143; El Toledano. De 12.00 a 16.00 h.

