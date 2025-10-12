La Garrafa en tu barrio: dónde y cuándo podés conseguir el envase de 10 kilos por menos de $9000

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos de Mendoza con precios subsidiados. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona:

Precio de la Garrafa de 10 kg

$9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

$8.900 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

$7.900 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

$9.500 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

$9.000 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

$9.000 en el departamento de Malargüe.

$ 10.000 en los departamentos de General Alvear y San Rafael.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 13 al 18 de octubre

Lunes 13

Guaymallén

Jesús Nazareno: Barrio Inka 2. Pedro Goyena 3946. A las 9.30.

Las Cañas: Barrio Santa Elvira. Charcas y Cadetes Chilenos. A las 11.

San Francisco del Monte: Barrio Higuerita. Plaza. Las Azucenas y Los Lirios. A las 12.30.

Dorrego: Plaza Moisés Lebensohn. Adolfo Calle y Miller. A las 13.30.

General Alvear

Bowen: CIC. A las 9.

Maipú

Santa Blanca: Centro de Salud Santa Blanca 58. Calle Santa María de Oro 1263. A las 9.30. San Roque: Localidad: Isla Chica. Club

Marcos R. Flores. Calle Valle Hermoso s/n. A las 10.30.

San Roque: Localidad: Isla Grande. Escuela 1-169 “Emilio Barrera”. Ruta 60 esquina La Costa. A las 11.30.

San Roque: Barrio La Esperanza. Manzana: A. Casa: 1. Sobre ruta provincial 50. A las 12.30.

Santa Rosa

La Dormida: Barrio Parrales Mendocinos. A las 9.

La Dormida: Boulevard Remo Falciani. A las 9.30.

La Dormida: Paraje: Gobernador Civit. Frente a escuela Carlos Galigniana Segura. A las 10.

Tunuyán

Las Pintadas: Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 9.30.

El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 10.30.

Ciudad: Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.

Las Heras

El Algarrobal: Callejón Rivas 3034. A las 9.30.

El Algarrobal: Escuela 1-213 Capitán Luis Candelaria. A las 10.30.

El Algarrobal: Gimnasio 5. Águilas Coronadas y Aristóbulo del Valle. A las 11.30.

San Rafael

Salto de las Rosas: Plaza Principal. A las 9.

Martes 14

Guaymallén

La Primavera: Club La Primavera. Bauzá y Rufino Ortega. A las 9.30.

Puente de Hierro: Barrio Jardín Tulumaya. Unión Vecinal. Manzana: C. Casa: 4. A las 11.

Puente de Hierro: Roque Saénz Peña 14244. A las 12.

Puente de Hierro: Barrio Grilli Sur. Manzana: H. Casa: 11. A las 13.

Godoy Cruz

Villa Marini: Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa Marini: Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zárate y Lago Hermoso. A las 10.

San Vicente: Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.

Villa del Parque: Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cultral Co. A las 12.

Villa del Parque: Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 13.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2574. A las 14.

San Rafael

Cañada Seca: Unión Vecinal Calle Larga. Ruta Provincial 143 y Calle 5. A las 9.

Cañada Seca: Paraje La Correína. Escuela 1-269 Osvaldo Magnesco. A las 10.30.

Luján

Vertientes del Pedemonte: Capilla de la Santísima Virgen María del Rosario de San Nicolás. Calle Unión Kilómetro 3.5. A las 9.30.

Vertientes del Pedemonte: Barrio Cooperativa Megafón. Plaza. Calle Isla de Borbón. A las 10.

Vertientes del Pedemonte: Barrio Puesta del Sol. Manzana: D. Lote: 5. A las 10.30.

Vertientes del Pedemonte: Calle Los Álamos s/n. Espacio Verde. A las 11.

Chacras de Coria: Barrio 25 de Mayo. Calles Malaargüe y Tunuyán. A las 11.45.

Junín

Barriales: Delegación Municipal. A las 10.

Barriales: Barrio Sismo 28. A las 11.

Rivadavia

El Mirador: Barrio Bermejo. A las 15.

El Mirador: Barrio Cooperativa. A las 16.

El Mirador: Localidad: Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 16.30.

Tupungato

Villa Bastías: Barrio 6 de Septiembre. CIC. A las 9.30.

La Paz

Las Colonias: 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9.

La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 11.

La Menta: Refugio frente a Pasarela. A las 11.10

La Menta: Refugio Zabala. A las 11.20.

Miércoles 15

Maipú

Rodeo del Medio: Barrio Dominio I. A las 9.30.

Rodeo del Medio: El Pedregal. Unión Vecinal Nicolás Serpa. Calle Nicolás Serpa a 200 m de Ruta 20. A las 10.15.

Colonia Bombal: Barrio Obreros Rurales. Manzana: A. Lote: 16. Espacio Verde. A las 10.45.

Colonia Bombal: Calle Saavedra. Espacio Verde. A las 11.30.

Lavalle

El Vergel: Barrio Nuevo Vergel. Ingreso. A las 9.

Las Violetas: Calle Eugenio Montenegro. Al lado barrio Las Violetas 1. A las 9.30.

La Pega: Barrio Cooperativa La Pega. A las 10.

El Chilcal. Barrio Cooperativa El Chical. A las 11.

Junín

Los Barriales: Iglesia de Orfila. A las 10.

Ciudad: Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30.

Tres Esquinas: Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. Carril Caballero y Ruta Provincial 65. A las 11.

San Martín

Palmira: Barrio Río Mendoza. Plaza. A las 9.30.

Palmira: Barrio Belgrano. Plaza Belgrano. A las 10.30.

Palmira: Barrio Villa Adela. Cancha de Fútbol. A las 11.30.

Palmira: Barrio Ramonoff. Cancha de Fútbol. A las 12.30.

Luján

Ugarteche: Barrio Tierra Sol y Luna. Entrada a Barrio. A las 10.

Ugarteche: Barrio Costa Esperanza / Costa Canal. Entrada a barrio. A las 11.

San Carlos

La Consulta: Paraje: La Cañada. Barrio La Cañada. A las 10.

La Consulta: Plazoleta de La Consulta. Frente a Centro de Salud. A las 11.

La Consulta: Loteo Suárez. A las 12.

Tunuyán

Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9.30.

Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 10.30.

Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.

Guaymallén

Colonia Molina: Barrio 6 de Mayo. Miralles y José Federico Moreno. A las 9.30.

Buena Nueva: Tirasso y Triunvirato. A las 10.30.

Buena Nueva: Barrio Las Viñas. Plaza. A las 12.

Belgrano: CCT 6-202. Cristóbal Colón 1890. A las 13.

San Rafael

El Cerrito: Plaza. A las 9.

General Alvear

Alvear Oeste: Delegación municipal. A las 9.

Las Heras

El Resguardo: Barrio Belgrano. Centro Cultural URGA. Calle 10 y Martino. A las 9.30.

El Resguardo: CEDRyS 1. Maza y Catamarca. A las 10.30.

Panquehua: CEDRyS 10. Chiclana y Esquina Pública. A las 11.30.

Jueves 16

Guaymallén

El Sauce: Barrio Jardín del Sauce. Las Alondras y Los Olivos. A las 9.30.

Colonia Segovia: Barrio Nuevos Vecinos. Manzana: D. Casa: 2. A las 10.30.

Colonia Segovia: Calle Buenos Vecinos y Callejón Isabel. A las 11.30.

Buena Nueva: Iglesia Portal de Luz. Antonelli a metros de Buena Nueva. A las 13.

Maipú

Fray Luis Beltrán: Escuela 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9.30.

San Roque: Subcomisaría. Ruta Provincial 50 y Miguel Gutiérrez. A las 10.15.

San Roque: Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11.

San Roque: Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.

Godoy Cruz

Benegas: Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes. A las 9.

Trapiche: Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. A las 10.

San Vicente: Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.

Villa del Parque: Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 12.

Villa del Parque: Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 13.

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata: Comisaría 23. Ruta nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.

Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.

Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11.30.

Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios del IPV. A las 12.

Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12.30.

Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.

Junín

La Colonia: Delegación Municipal. A las 10.

La Colonia: Callejón Nueva Esperanza. A las 11.

Luján

Chacras de Coria: Barrio Valle Encantado. Cancha de Fútbol. A las 9.30.

Chacras de Coria: Plazoleta Levy. Benito de San Martín s/n. A las 10.45.

La Puntilla: Barrio La Merced. Calle Antártida Argentina esquina Tropero Sosa. A las 11.15.

Rivadavia

La Central: Escuela 1-549 Eusebio Blanco. A las 15.

La Central: Mini Terninal. A las 15.30.

Tupungato

Cordón del Plata: Barrio Integración. SUM. A las 9.30.

Lavalle

La Colmena: Barrio La Colmena. Ingreso a Barrio. A las 9.

Lotes Cavero: Barrio Lotes Cavero. A las 9.30.

Jocolí Viejo: Barrio Jarillero I. Ingreso. A las 10.

Jocolí Viejo: Barrio Jarillero II. A las 10.30.

San Rafael

Cuadro Nacional: Paraje: La Nora. Iglesia Evangelista. A las 9.

Cuadro Nacional: Escuela 1-084 Deoclesio García. A las 10.

Cuadro Nacional: Paraje: Colonia Elena. Barrio Santa María. A las 10:45.

Cuadro Nacional: Paraje: Cuadro Bombal. Escuela 1-044 Domingo Evaristo Bombal. A las 12.45.

Viernes 17

Godoy Cruz

Villa Marini: Centro Cultural, Social y Deportivo Club Facundo Quiroga. Avenida Ingeniero Cipolletti y Pablo Groussac. A las 9.

Villa Marini: Escuela 2-023 Dr. Ignacio Pirovano. Barrio Sarmiento. Calle Chapadmalal. A las 9.30.

Villa Marini: Barrio Sol y Sierra. SUM. A las 10:30.

Villa del Parque: Barrio Barrancos 1. Calle Jamaica y Cuba. A las 11.

Las Heras

El Algarrobal: Barrio Victoria. CEDRyS 21. Monteavaro y Molina Correa. A las 9.30.

El Borbollón: CIC. El Borbollón. Casimiro Recuero y Buenos Vecinos. A las 10.30.

El Pastal: CEDRyS 11. El Pastal y San Esteban. A las 11.30.

Rivadavia

Mundo Nuevo: Cooperativa de Servicios Públicos. A las 9.

Ciudad: Barrio Caparroz. SUM. A las 10.

Ciudad: Barrio SOEM. A las 11.

Ciudad: Plazoleta Sargento Cabral. A las 12.

General Alvear

Ciudad: Barrio San Carlos. SUM. A las 9.

San Martín

Ingeniero Giagnoni: Calle Formosa s/n. A las 9.

Alto Verde: Barrio Santa Cecilia II. Plaza. A las 10.

Alto Verde: Callejón Villa Laura. Ingreso. A las 11.

Alto Verde: Barrio Fátima. Manzana: B. Casa: 1. A las 12.

Alto Verde: Barrio La Florida. Ingreso a Barrio. A las 13.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

Malargüe

Ciudad: Barrio Carbometal. Calle Ejército de los Andes 2000. A las 9.

Maipú

Chachingo: Barrio Las Campanas. Entrada a barrio

Chachingo: Escuela 1-328 José Álvarez. Ruta Provincial 12. Kilómetro 7535. A las 10.30.

Chachingo: Barrio 7 Casas. Entrada a barrio. Sobre Belgrano y Ruta Provincial 60. A las 11.15.

Lavalle

Gustavo André: Plaza El Cultural. A las 9.

Gustavo André: San Pedro. A las 9:30.

Gustavo André: La Cortadora y Moyano. A las 10.

Gustavo André: Calle Moyano s/n. Cancha de Bochas. A las 10:30.

Gustavo André: Plaza El 15. A las 11.

Sábado 18

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9.30.

Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 10.30.

Ciudad: Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.

Rivadavia

Santa María de Oro: CIC. A las 9.

Ciudad: Barrio Brandsen. A las 10.

Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 10.30.

Ciudad: Barrio Villa Elvira. A las 11.

Capital

Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11.15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12:15.

Recorrido 2