Domingo con Zonda en Mendoza: a qué hora soplará el viento y cuáles son las zonas afectadas

Mendoza vivirá un domingo con Zonda leve en algunos sectores de la provincia. Las temperaturas irán en ascenso durante los próximos días con máximas cercanas a los 30°.

Defensa Civil difundió el pronóstico para este domingo 12 de octubre, anticipando tiempo estable y cielo despejado en toda Mendoza, tanto en el llano como en alta montaña.

Durante la jornada se prevé la presencia de viento Zonda leve en toda la precordillera, entre las 13:00 y las 18:00 horas, mientras que en el resto de la provincia el viento se mantendrá calmo.

La temperatura promedio rondará una máxima de 22°C, con una mínima de 6°C .

¿Qué pasa mañana?

Para el lunes 13 de octubre, tendremos buen tiempo y ascenso de la temperatura, con viento leve del norte entre las 12:00 y las 22:00 horas, que afectará principalmente el Este, Valle de Uco y zona Sur.

El cielo permanecerá despejado en el llano y en la cordillera, aunque en Malargüe se espera semibnubosidad entre las 22:00 y las 03:00 del martes.

La temperatura marcará una máxima de 28°C y una mínima de 9°C.

¿Y el martes?

El martes 14 de octubre será una jornada más calurosa, con viento norte moderado desde las 11:00 hasta las 21:00 horas, afectando principalmente la franja Este, zona Este y zona Sur.

Además, se prevé viento Zonda en Malargüe, el sur de ese departamento, el sur del Valle de Uco, el Valle de Uspallata y la precordillera de Mendoza, con ráfagas de hasta 40 km/h, entre las 11:00 y las 20:00 horas aproximadamente.

El día comenzará con cielo despejado, pero a partir de la tarde se tornará seminublado en Malargüe y el sur del Valle de Uco, y durante la noche el sur provincial podría tener cielo nublado sin precipitaciones.

En alta montaña, el cielo estará seminublado desde las 14:00 horas.

La temperatura rondará una máxima de 29°C, con una mínimas de 11°C.