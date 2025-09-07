La Garrafa en tu Barrio: dónde y cuándo podés conseguir el envase de 10 kilos a $8900 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo los 18 departamentos con precios subsidiados. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona:

Alta Montaña (Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas): $9.000

Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo: $ 8.900

Lavalle y Las Heras: $7.900

Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500

Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000

Malargüe y General Alvear: $9.000

San Rafael: $10.000

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

vacío. Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio del 8 al 13 de septiembre

Lunes 8

Guaymallén

Puente de Hierro: Subdelegación Puente de Hierro. Severo del Castillo y Los Pinos. A las 9.30.

El Bermejo: Barrio San Jorge. SUM. San Lorenzo a metros de Capilla de Nieve. A las 11.30.

El Bermejo: Barrio Alameda. Plaza. Allayme y Guerra. A las 12.30.

El Bermejo: Barrio La Micela. 4 de Junio y La Merced. A las 13.30.

Las Heras y Guayamallén- Tren de Capital Humano

El Bermejo: Estación Lagunita. Ferrocarril General San Martín. Predio. A las 9.

General Alvear

Bowen: Barrio El Tanque. A las 9.

Bowen: Paraje: El Rincón. Casa F y 22. A las 10.45.

Bowen: Paraje: El Monarca. Última casa. A las 11.15.

Maipú

Lunlunta: Escuela 1-121 “Cabildo Abierto”. Maza 6303. A las 9.30.

Cruz de Piedra: Localidad: Tres Esquinas. Pescara y Callejón Sanchez. A las 10.30.

Russell: Barrio Scala. Plaza. Bolívar y Luis Pasteur a 100 m de Escuela 1-089 “La Superiora”. A las 11.30.

Coquimbito: Barrio Amupe II. Paraná y Saavedra. A las 12.30.

Santa Rosa

El Divisadero: Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. A las 9.30.

25 de Mayo: Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincia 50. Kilómetro 1012. A las 10.

25 de Mayo: Frente a Barrio Promotor. A las 10.30.

El Marcado: Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. A las 11.

El Marcado: Barrio Molina Cabrera. A las 11.30.

San Carlos

Pareditas: Paso de las Carretas. Barrio Teodoro Navarro. A las 10.

Pareditas: Pasaje de Las Carretas. La Capilla. A las 10.30.

Pareditas: Calle El Paramillo. A las 11.

Pareditas: Plaza Distrital. A las 12.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Ruta Provincial 92 y calle Reyna. (Ex Cua Cua). A las 9.30.

La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 11.

La Estacada: Ruta Nacional 40 y calle La Fe. (Ex Finca Lobato). A las 12.

San Rafael

Ciudad: Barrio Martín Güemes. Escuela 1-262 “Alfredo R. Bufano”. Julio Silva 848. A las 9.

Las Heras

El Plumerillo: Barrio Estación Espejo. CEDRyS 5. Armada Argentina y Emilio Civit. A las 9.30.

El Resguardo: Barrio 26 de Enero. Playón Deportivo. Calle 2 y Lumiere. A las 10.30.

El Plumerillo: CIC. El Plumerillo. Cornelio Moyano y Lisandro Moyano. A las 11.30.

Martes 9

Guaymallén

Puente de Hierro: Barrio Los Dos Ángeles. Unión Vecinal. Severo del Castillo antes de llegar a Saénz Peña. A las 9.30.

Los Corralitos: Barrio San Vicente II. Paraná y Esparraguera. Manzana: D. Casa: 18. A las 10.30.

Los Corralitos: Barrio Los Olivos Norte. SUM Calle 12 de Octubre s/n. A las 11.30.

Los Corralitos: Calle 2 de Mayo y callejón Bianchi. A las 13.

Godoy Cruz

Tortugas: Polideportivo Filippini. Roca y Zizzias. A las 9.

Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 10.

Tortugas: Polideportivo Los Peregrinos. Calle Velez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.

Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 12.

Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 13.

Rivadavia

Los Campamentos: La Forestal. Escuela 1-402 “Enrique Tittarelli”. A las 15.30.

Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela «Bautista Gargantini”. A las 16.

Los Campamentos: La Verde. Escuela 1-058 “Heriberto Baeza”. A las 16.30.

Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 17.

Luján

Perdriel: Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9.30.

Perdriel: Barrio Viña Costa Flores. Manzana: D. Casa: 9. A las 10.30.

Perdriel: Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.

Junín

Algarrobo Grande: Club Estrella. A las 10.

Alto Verde: CIC. A las 11.

San Rafael

Ciudad: Paraje: La Isla. Amapola 719. A las 9.

Tupungato

La Arboleda: Playón de La Arboleda. Frente a Escuela. A las 10.

La Paz

Desagüadero: Plaza Armando Amaya. A las 11.

Las Chacritas: Predio San Expedito. A las 12.30.

Las Chacritas: Comunidad. A las 12.35.

Miércoles 10

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y Calle 25 de Mayo 2100. A las 10.

Fray Luis Beltrán: Calle San Martín a 300 m de ruta provincial 20. Pasando edificio Escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frene a finca Chávez. A las 11.

Fray Luis Beltrán: Ruta Provincial 20 y ruta provincial 33 (calle Las Margaritas). Espacio Verde Sector Noroeste. A las 12.

Junín

Barriales: Delegación Municipal. A las 10.

Barriales: Barrio Sismo 28. A las 11.

San Rafael

Cuadro Nacional: Plaza ARA “General Belgrano”. A las 9.

Ciudad: Barrio Constitución. Plaza. A las 11.30.

Luján

Carrodilla: Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a destacamento policial. Subcomisaría Lorenz. Espacio Verde. A las 9.30.

Carrodilla. Barrio XUMEC. Manzana: 9. Casa: 2. Calle Tannat 475. Entre Sauvignon Blanc y Tempranillo. A las 10.30.

Mayor Drummond: Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Calle Chile 2182. A las 11.

Las Heras

El Plumerillo: Barrio Santa Teresita. CEDRyS 8. Álvarez Condarco y Paso del Portillo. A las 9.30.

El Resguardo: Barrio Belgrano. Gimnasio 10. Matheu y Martino. A las 10.30.

El Resguardo: Gimnasio 3. Amigorena y Abel Zapata. A las 11.30.

Guaymallén

Dorrego: Plaza Ejército de los Andes. Remedios de Escalada entre Darwin y Juan José Paso. A las 9.30.

Las Cañas: Delegación Las Cañas. Cangallo y Estrada. A las 10.30.

Jesús Nazareno: Barrio Favaro. Biblioteca Popular. Carrizal y Cacheuta 1689. A las 12.

Jesús Nazareno: Barrio Rodríguez. Olavarría 1611. A las 13.30.

Lavalle

Secano Lavallino: Paraje: La Majaba. A las 11.

Secano Lavallino: Paraje: Cavadito. A las 12.

Secano Lavallino: Paraje: Asunción. A las 13.

San Martín

Ingeniero Giagnoni: Calle Formosa s/n. A las 9.

Alto Verde: Barrio Santa Cecilia II. Plaza. A las 10.

Alto Verde: Callejón Villa Laura. Ingreso. A las 11.

Alto Verde: Barrio Fátima. Manzana: B. Casa: 1. A las 12.

Alto Verde: Barrio La Florida. Ingreso a Barrio. A las 13.

General Alvear

Carmensa: Polideportivo. A las 9.

Tunuyán

La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela 1-375 “José Parodi”. Calle Guiñazú s/n. A las 9.30.

La Primavera: Centro de Salud 61 “Dr. Juan J. Begué”. Calderón s/n. A las 11.

Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.

Jueves 11

Guaymallén

Jesús Nazareno: Barrio Chavanne. Calles 25 de Mayo y 20 de Junio. A las 9.30.

Jesús Nazareno: Barrio Castro. 9 de Julio y Castro. A las 11.30.

Dorrego: Sede Asociación ASLE. San Juan de Dios 788. A las 12.30.

Dorrego: Plazoleta Sarmiento. Cipoletti y Dorrego. A las 13.30.

Maipú

General Ortega: Barrio Villa Elisa. Callejón s/n, sobre calle Belgrano a 50 m de Acceso Este. A las 9.30.

Coquimbito: Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calle 12 de Octubre y 25 de Mayo. A las 10.

Coquimbito: Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braile y D. Cavagnaro. A las 11.

Coquimbito: Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Boulevard Bandera Nacional 98. A las 12.

Ciudad: Barrio La Merced. Espacio Verde. Calle Los Olivos y Gurruchaga. A las 13.

Godoy Cruz

Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 9.

Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 10.

Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.

Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 25 s/n. A las 12.

Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 13.

Tupungato

La Arboleda: Paraje: La Estaca. Loteo Blanco. A las 10.

Junín

Los Barriales: Iglesia de Orfila. A las 10.

Ciudad: Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30.

Tres Esquinas: Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. Carril Caballero y Ruta provincial 65. A las 11.

Luján

Vertientes del Pedemonte: “Capilla de la Santísima Virgen María del Rosario de San Nicolás”. C Calle Unión Kilómetro 3.5. A las 9.30.

Vertientes del Pedemonte: Barrio Cooperativa Megafón. Plaza. Calle Isla de Borbón. A las 10.

Vertientes del Pedemonte: Barrio Puesta del Sol. Manzana: D. Lote: 5 A las 10.30.

Vertientes del Pedemonte: Calle Los Álamos s/n. Espacio Verde. A las 11.

Chacras de Coria: Barrio 25 de Mayo. Calles Malargüe y Tunuyán. A las 11.45.

Rivadavia

Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 15.

Reducción de Arriba: Plaza de Los Burros. A las 15.30.

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata: Delegación Municipal Uspallata. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10.

Polvaredas: Destacamento Policial. A las 11.30.

Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12.30.

Puente del Inca: Playa de Estacionamiento. A las 13.30.

Lavalle

Gustavo André: Plaza El Cultural. A las 9.

Gustavo André: San Pedro. A las 9.30.

Gustavo André: La Cortadora y Moyano. A las 10.

Gustavo André: Calle Moyano s/n. Cancha de Bochas. A las 10.30.

Gustavo André: Plaza El 15. A las 11.

San Rafael

Ciudad: Barrio Alberdi. Pichincha y Curie. A las 9.

Ciudad: Pueblo Diamante. Plaza Espínola. A las 11.30.

Viernes 12

Godoy Cruz

Trapiche: Barrio Ruiseñor. Dique Los Nihuiles y Agüaribay. A las 9.30.

Trapiche: Barrio Urundel. Cancha Bustamante. A las 10.

Villa Hipódromo: La Quebrada. Martín Coronado y Carrizal. A las 10.30.

Villa del Parque: Vistalba y Potrerillos. A las 11.

Las Heras

El Plumerillo. Barrio Independencia. CEDRyS 15. Aguado y Chile. A las 9.30.

El Zapallar: Barrio Cristo Redentor. Plaza. Yrigoyen y Congreso. A las 10.30.

El Challao: Rotonda de los Bomberos. Regalado Olguín y Valle de las Leñas. A las 11.30.

Rivadavia

La Libertad: Barrio Rivadavia. A las 9.

La Libertad: Plaza 17 de Agosto. A las 10.

General Alvear

Bowen: C.I.C. A las 9.

Lavalle

Costa de Araujo: Calle Morón y Urquiza. A las 9.

Costa de Araujo: Calle Morón y Ruta 142. A las 9:30.

Gustavo André: Calle Estrella y El Carmen. A las 10.

San Martín

Chapanay: Plaza Martina de Chapanay. A las 10.

Montecaseros: Delegación Municipal. A las 11.

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud 98. “Dr. Juan José Delgado”. Calle 25 de Mayo 230. A las 9.30.

Ciudad: Centro de Salud 191 “Dra. Rosa de las Mercedes Angelini”. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.

Ciudad: Centro de Salud 171 “Dr. Miguel Angel Manzano”. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.

San Carlos

Chilecito: Plaza Distrital. A las 10.

Chilecito: Carril Nacional y calle Puerta. A las 10.30.

Tres Esquinas: Barrio Carrasco. A las 11.30.

Tres Esquinas: Calle Libertad y Cobos. A las 12.

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio San Cayetano. Tanque. A las 10.

Fray Luis Beltrán: Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 11.30.

Rodeo del Medio: Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. A las 12.30.

Malargüe

Ciudad: Paraje: La Junta. SUM. A las 8.

Ciudad: Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 9.

Sábado 13

Junín

La Colonia: Delegación Municipal. A las 10.

La Colonia: Callejón Nueva Esperanza. A las 11.

Tunuyán

Los Sauces: Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 9:30.

Villa Seca: Centro de Salud 181 “ Dra. Victoria Aruani”. Corredor Productivo s/n. A las 11.

El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 12.

Las Heras

El Algarrobal de Abajo: Barrio Ruca Mana. Presidente Quintana 3777. A las 9.15.

El Algarrobal: Feria de “El Algarrobal”. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.

Rivadavia

Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.

Andrade: Playón Deportivo. A las 10.

Medrano: Delegación Municipal. A las 11.

Capital

Recorrido 1

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela “Claret”. A las 11.15.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40.

Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2