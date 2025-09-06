Video: se incendiaron varios galpones en la feria de Guaymallén

Policiales

Un voraz incendio se desató este sábado por la tarde en varios galpones del Mercado Cooperativo de Guaymallén.

Redacción ElNueve.com

Un incendio de gran magnitud sorprendió la tarde de este sábado a vecinos y comerciantes del distrito Belgrano, en Guaymallén.

El fuego se originó dentro de varios galpones ubicados en el Mercado Cooperativo de Guaymallén, sobre calle Sarmiento, a metros de Gutenberg y al lado de la feria del departamento.

De acuerdo con fuentes policiales, el primer aviso ingresó al 911 cerca de las 19.30 horas, cuando varios llamados alertaron sobre columnas de humo y llamas en el interior del predio.

En cuestión de minutos, varias unidades se trasladaron al lugar para controlar el siniestro. Participaron bomberos del Cuartel Central, junto a los Bomberos Voluntarios de Guaymallén, Godoy Cruz y Maipú, además de un importante apoyo hídrico del municipio de Guaymallén.

Los equipos trabajan en el interior y los alrededores de los galpones con el objetivo de evitar que el fuego se expanda a otras instalaciones.

Hasta el momento no se informaron víctimas ni heridos, aunque se esperan peritajes para determinar el origen del incendio y evaluar las pérdidas materiales que habría ocasionado en la feria.