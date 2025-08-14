Cortes de luz: estos son los programados para este viernes 15 de agosto

Edemsa señaló que habrá cortes en Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú.
La empresa Edemsa informó que este viernes 15 de agosto se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.
Los cortes afectarán a barrios de Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú.
Viernes 15/08/2025
Estos son los programados para este viernes 15 de agosto del 2025.
Las Heras
- Entre calles Paso de los Andes, Agustín Álvarez, Julio A Roca y Sarmiento. De 14.30 a 18.30 h.
- En la intersección de Calle N°3 Parque Industrial Mendoza Eje Norte y Calle 8; El Resguardo. De 8.00 a 10.00 h.
Luján
- Entre calles Cañadon Amarillo, Chile, El Vino y Viamonte; Vistalba. De 9.15 a 12.15 h.
- En calle San Felipe, entre Roque Sáenz Peña y Las Palmas; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Proyectada J286, Cerro Campanario, Calle N°7 y Calle N°10; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- En calle N°3, entre Calle N°1 y calle N°2 de Parque Industrial Maipú; General Ortega. De 10.00 a 14.00 h.
- En calle Mitre, entre Crucero General Belgrano y Necochea; Coquimbito. De 8.30 a 12.30 h.