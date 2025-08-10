La Garrafa en tu Barrio: dónde y cuándo podés conseguir el envase de 10 kilos a $8900

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona:

Alta Montaña (Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas): $9.000

Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo: $8.900

Lavalle y Las Heras: $7.900

Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz: $9.500

Tunuyán, Tupungato y San Carlos: $9.000

Malargüe y General Alvear: $9.000

San Rafael: $10.000

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio del 11 al 16 de agosto

Lunes 11

Guaymallén

Kilómetro 8: Benjamín Argumedo y Las Champas. A las 9:30.

Kilómetro 11: Barrio Tupac. Severo del Castillo y Calle Pública s/n. A las 11.

Kilómetro 11: Plaza Kilómetro 11. Bolívar y Tacuarí. A las 12.

Rodeo de la Cruz: Delegación Rodeo de la Cruz. Carril Nacional 10065. A las 13:30.

General Alvear

Alvear Oeste: Delegación Municipal. A las 9.

Maipú

El Pedregal: Barrio 25 de Mayo y barrio 23 de Agosto. La Variante. A las 9:30.

El Pedregal: Barrio 25 de Julio. Calle 4 y cancha de fútbol. A las 11.

El Pedregal: Barrios: Pedro Varela, 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de Fútbol. Calle Necochea. A las 12:30.

Las Heras

El Algarrobal: Barrio Jorge Newbery. General Paz 3754. A las 9:30.

El Algarrobal: Barrio Las Viñas. Manzana: 11. Casa: 29. A las 10:30.

El Algarrobal: Escuela nº 1-213 “Capitán Luis Candelaria”. Lavalle y San Esteban. A las 11:30.

Santa Rosa

La Dormida: Barrio Parrales Mendocinos. A las 9.

La Dormida: Boulevard Remo Falciani. A las 10.

La Dormida: Paraje: Gobernador Civit. Frente a escuela “Carlos Galigniana Segura”. A las 11.

Tunuyán

Colonia Las Rosas: Ruta Provincial Nº 92 y calle Reyna. (Ex Cua Cua). A las 9:30.

La Estacada: Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 11.

La Estacada: Ruta Nacional Nº 40 y calle La Fé. (Ex finca Lobato). A las 12.

San Rafael

Cuadro Benegas: Paraje: Los Coroneles. A las 9.

Cuadro Benegas: Escuela Nº 4-102 “Antonio Buttini”. A las 10.

Cuadro Benegas: Paraje: El Vencedor. Escuela Nº 1-341 “Dr. Luis Dellepiani”. A las 12:30.

Martes 12

Guaymallén

La Primavera: Ruta 20 y Callejón San Francisco. A las 9:30.

Rodeo de la Cruz: Barrio Cocucci. Plaza 20 de Junio. A las 11.

Buena Nueva: Barrio Kilómetro 14. Callao y Palestina. A las 12:30.

Buena Nueva: Plaza Marciano Cantero. Serú y Rosario Narváez. A las 13:30.

Godoy Cruz

Tortugas: Polideportivo Filippini. Roca y Zizzias. A las 9.

Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 10.

Tortugas: Polideportivo Los Peregrinos. Calle Velez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.

Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 12.

Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 13.

Luján de Cuyo

Ugarteche: Ruta Provincial Nº 15. Calle Pública Nº 10. Kilómetro 39. A las 9:30.

Ugarteche: Ruta Provincial Nº 16. Kilómetro 1. Lateral Sur y Calle La Estación. A las 11.

Junín

Ingeniero Giagnoni: Delegación municipal. A las 10.

Ciudad: Callejón Martínez. A las 11.

Rivadavia

Los Campamentos: La Forestal. Escuela Nº 1-402 “Enrique Tittarelli”. A las 15:30

Los Campamentos: Barrio Titarelli. Escuela “Bautista Gargantini”. A las 16.

Los Campamentos: La Verde. Escuela Nº 1-058 “Heriberto Baeza”. A las 16:30.

Los Campamentos: Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 17.

Tupungato

Anchoris: Delegación municipal. A 200 m detrás de escuela “Isla Soledad”. A las 9:30.

La Paz

Las Colonias. 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 11.

La Menta: Refugio Noemí Frías. A las 12:15.

La Menta: Refugio frente a Pasarela. A las 12:25.

La Menta: Refugio Zabala. A las 12:30.

San Rafael

Goudge: Escuela Nº 1-134 “Triunvirato”. A las 9.

Miércoles 13

Maipú

Fray Luis Beltrán: Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y calle 25 de Mayo 2100. A las 10.

Fray Luis Beltrán: Calle San Martín a 300 m de Ruta Provincial Nº 20. Pasando edificio escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín, frente a finca Chávez. A las 11.

Fray Luis Beltrán: Ruta Provincial Nº 20 y ruta provincial Nº 33 (calle Las Margaritas). Espacio verde sector Noroeste. A las 12.

San Martín

Buen Orden: Barrio Valentini. Ingreso a barrio. A las 9:30.

Buen Orden: Barrio Buen Orden. Espacio Verde. A las 10:30.

Alto Salvador: Barrio López. Plaza. A las 11:30.

Alto Salvador: Barrio Las Barreras. Calle Oratorio. Frente a transformador. A las 12:30.

Las Heras

El Resguardo: Barrio Álvarez Condarco. Manzana: B. Casa: 9. A las 9:30.

El Plumerillo: CEDRyS Nº 17. Independencia y Maipú. A las 10:30.

Panquehua: Gutierrez y Catamarca. A las 11:30.

Luján de Cuyo

Perdriel: Barrio Renacer del Plata. Espacio equipamiento. A las 9:30.

Perdriel: Barrio Viña Costa Flores. Manzana: D. Casa: 9. A las 10:30.

Perdriel: Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.

Lavalle

Costa de Araujo: Barrio Fuerza Nueva. A las 9.

Costa de Araujo: Calle Morón y Urquiza. A las 9:15.

Costa de Araujo: Calle Morón y Ruta Nº 142. A las 9:30.

Gustavo André: Calle Estrella y El Carmen. A las 10.

Gustavo André: Calle Carmen y Los Olivos. A las 10:30.

Junín

Algarrobo Grande: Club Estrella. A las 10.

Alto Verde: C.I.C. A las 11.

Rivadavia

La Libertad: Barrio Rivadavia. A las 9.

La Libertad: Plaza 17 de Agosto. A las 10.

Tunuyán

La Puntilla: Paraje: El Totoral. Escuela Nº 1-375 “José Pedroni”. Calle Guiñazú s/n. A las 9:30.

La Primavera: Centro de Salud Nº 61 “Dr. Juan J. Begué”. Calderón s/n. A las 11.

Ciudad: Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.

Guaymallén

Los Corralitos: Adrover 1152. A las 9:30.

Colonia Molina: Predio de Enrique. Miralles s/n. A las 10:15.

Colonia Segovia: Barrio Nebot. S.U.M. La Florida 9557. A las 11.

San Rafael

La Llave: Escuela nº 1-138 “Saturnino de la Reta”. A las 9.

Goudge: Paraje: Aguaditas. Escuela Nº 1-442 “Colonizador Vicente López”. A las 11:30.

General Alvear

Ciudad: Barrio San Carlos. S.U.M. A las 9.

Jueves 14

Guaymallén

El Bermejo: Barrio Nueva Esperanza. Colombia y Virgen de las Nieves. A las 9:30.

Belgrano: Delegación Belgrano y Pedro Molina. Polideportivo Poliguay.

Gomensoro y 3 de Febrero. A las 12.

Junín

Philipps: Delegación Municipal. A las 10.

Philipps: Barrio Otoyanes. S.U.M. A las 11.

Malargüe

Ciudad: Barrio Carbometal. Calle Ejército de los Andes 2000. A las 9.

Maipú

Maipú Luzuriaga: Barrio Renacer. Manzana: C. Casa: 4. A las 9:30.

Gutierrez: Barrio Cavagnaro. Calle Rosendo Silva Nº 238. A las 10:30.

Gutierrez: Barrio Corazón de Jesús. Calle Río Diamante y Correa. Frente a escuela. El Bloque. A las 11:30.

Godoy Cruz

Villa Marini: Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 9.

Villa Marini: Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 10.

Villa Marini: Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.

Villa del Parque: Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza s/n. A las 12.

Villa del Parque: Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 13.

Las Heras

Alta Montaña

Uspallata: Delegación municipal Uspallata. Ruta Nacional Nº 7. Kilómetro 1147. A las 10.

Polvaredas: Destacamento policial. A las 11:30.

Punta de Vacas: Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12:30.

Puente del Inca: Playa de estacionamiento. A las 13:30.

San Martín

El Ramblón: Calle Las Violetas (Callejón Gonzalez). A las 9:30.

El Ramblón: Calle Villarroel. Entrada. A las 10:30.

El Espino: Barrio El Espino. Cancha de Fútbol. A las 11:30.

San Carlos

Tres Esquinas: Calle Libertad y Cobos. A las 11.

Tres Esquinas: Barrio Carrasco. A las 11:30.

Chilecito: Carril Nacional y calle Puerta. A las 12:30.

Chilecito: Plaza distrital. A las 13.

Luján de Cuyo

Carrodilla: Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a destacamento policial.

Subcomisaría Lorenz. Espacio Verde. A las 9:30.

Carrodilla: Barrio XUMEC. Manzana: 9. Casa: 2. Calle Tannat 475. Entre

Sauvignon Blanc y Tempranillo. A las 10:30.

Mayor Drummond: Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Calle Chile 2182. A las 11.

Rivadavia

Reducción de Abajo: Barrio Cooperativa. A las 15.

Reducción de Arriba: Plaza de Los Burros. A las 15:30.

Tupungato

Cordón del Plata: Barrio Integración. S.U.M. A las 9:30.

Lavalle

Tres de Mayo: Calle El Pantano y Ruta Provincial Nº 36. A las 9.

Tres de Mayo: Barrio Aconcagua. Kilómetro 3328. A las 10.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Iglesia Evangélica. A las 10:30.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Familia Montaño. A las 11.

Tres de Mayo: Barrio Andacollo. Calle Mercado. A las 11:30.

San Rafael

Las Paredes: Paraje: Capitán Montoya. Plaza. A las 9.

Viernes 15

Godoy Cruz

Trapiche: Barrio Ruiseñor. Dique Los Nihuiles y Aguaribay. A las 9:30.

Trapiche: Barrio Urundel. Cancha Bustamante. A las 10.

Villa Hipódromo. La Quebrada. Martín Coronado y Carrizal. A las 10:30.

Villa del Parque: Vistalba y Potrerillos. A las 11.

Capital

Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11:40.

Sección Once: Barrio La Favorita. C.A.M. A las 12:15.

Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador Nº 2. A las 13.

Sección Siete: Comisaría Nº 33. Barrio San Martín. A las 13:30.

Tunuyán

Vista Flores: Centro de Salud Nº 98. “Dr. Juan José Delgado”. Calle 25 de Mayo 230. A las 9:30.

Ciudad: Centro de Salud Nº 191 “Dra. Rosa de las Mercedes Angelini”. Ruta

Nacional Nº 40. Kilómetro 84. A las 11.

Ciudad: Centro de Salud Nº 171. “Dr. Miguel Angel Manzano”. Calle San Lorenzo s/n. A las 12.

Sábado 16

Junín

Ciudad: Callejón Cartechini. Frente a Jardín Maternal Luna Lunera. A las 10.

Ciudad: Desarrollo Social Municipal. A las 11.

Las Heras

El Algarrobal de Abajo: Barrio Ruca Mana. Presidente Quintana 3777. A las 9:15.

El Algarrobal: Feria de “El Algarrobal”. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.

Tunuyán

Los Sauces: Centro de Salud Nº 97. Tabanera s/n. A las 9:30.

Villa Seca: Centro de Salud Nº 181 “Dra. Victoria Aruani”. Corredor Productivo s/n. A las 11.

El Algarrobo: Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 12.

Rivadavia

Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo. A las 9.

Andrade: Playón deportivo. A las 10.

Medrano: Delegación municipal. A las 11.

Capital

Recorrido 1

Recorrido 2