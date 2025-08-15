Cortes de luz: estos son los programados para este sábado 16 y domingo 17 de agosto

Durante este fin de semana Edemsa realizará cortes en Tunuyán y San Rafael.
La empresa Edemsa informó que este sábado 16 y domingo 17 de agosto se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.
Los cortes afectarán a barrios de Tunuyán y San Rafael
Sábado 16/08/2025
Estos son los programados para este sábado 16 de agosto del 2025.
Tunuyán
- En Ruta Provincial N°92, entre calles Semillón y Maestra Dora Bittar y zonas aledañas; Campo De Los Andes. De 9.00 a 13.00 h.
Domingo 17/08/2025
San Rafael
- En calle Zardini, entre Costa de Las Vías y Las Vírgenes y zonas aledañas; El Usillal. De 16.00 a 18.00 h.