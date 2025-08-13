Cortes de luz: estos son los programados para este jueves 14 de agosto

Cortes de luz: estos son los programados para este jueves 14 de agosto

Servicios

Edemsa realizará cortes de luz en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Rivadavia, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

usuario
Redacción ElNueve.com

La empresa Edemsa informó que este jueves 14 de agosto se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Rivadavia, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Jueves 14/08/2025

Estos son los programados para este jueves 14 de agosto del 2025.

Ciudad

  • En la intersección de calles San Luis y Montecaseros y zonas aledañas. De 10.30 a 14.30 h.

Guaymallén

  • Entre calles Las Rosas, San Cayetano, Servet y Pedro Molina; Belgrano. De 9.45 a 13.45 h.

Las Heras

  • Entre calles San Juan, Santa Rita, Ruta Nacional N°40 y callejón Mercado y zonas aledañas; Capdeville. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

  • En Ruta Provincial N°15, entre calle Lamadrid y callejón Villanueva, en el barrio Virgen de Lourdes y zonas aledañas; Perdriel. De 8.45 a 12.45 h.
  • En calle Anchorena, entre Acceso Sur y Terrada; Mayor Drummond. De 14.30 a 16.30 h.
  • Entre Ruta Provincial N°16, 9 de Julio, Darienzo, De la Estación; Anchoris. De 11.00 a 15.00 h.
  • En calle Adolfo Calle entre Córdoba y Mariano Moreno y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.

Rivadavia

  • En calle Proyectada J469; Rivadavia. De 9.15 a 12.45 h.

Maipú

  • En Ruta Provincial N°60, entre Gardella y La Costa; Isla Grande. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

  • En Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y Bodega Piedra Negra (Lurton); Vista Flores. De 9.30 a 13.30 h.
  • En calle Patricios, hacia el norte de calle Miguel Silva; Las Pintadas. De 9.45 a 12.45 h.

San Carlos

  • En Ruta Nacional N°40, entre calles San Martín y Videla Castillo. De 9.10 a 13.10 h.

San Rafael

  • Entre calles Coronel Suarez, Sutter, Roca y El Toledano; El Toledano. De 10.30 a 14.30 h.
  • En la intersección de Los Filtros y Yensen y zonas aledañas; Capitán Montoya. De 9.15 a 13.15 h.
  • Entre calles El Toledano, Las Amapolas, Las Glicinas y Los Filtros y áreas adyacentes; Capitán Montoya. De 14.30 a 18.30 h.
  • En Ruta Provincial N°190, camino hacia Agua Escondida, afecta a clientes entre Punta de Agua de San Rafael y Agua Escondida de Malargüe. De 9.00 a 15.00 h.

ESTOS SON LOS CORTES PROGRAMADOS DURANTE ESTA SEMANA