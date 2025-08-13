Cortes de luz: estos son los programados para este jueves 14 de agosto

Edemsa realizará cortes de luz en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Rivadavia, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
La empresa Edemsa informó que este jueves 14 de agosto se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.
Los cortes afectarán a barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Rivadavia, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Jueves 14/08/2025
Estos son los programados para este jueves 14 de agosto del 2025.
Ciudad
- En la intersección de calles San Luis y Montecaseros y zonas aledañas. De 10.30 a 14.30 h.
Guaymallén
- Entre calles Las Rosas, San Cayetano, Servet y Pedro Molina; Belgrano. De 9.45 a 13.45 h.
Las Heras
- Entre calles San Juan, Santa Rita, Ruta Nacional N°40 y callejón Mercado y zonas aledañas; Capdeville. De 9.30 a 13.30 h.
Luján
- En Ruta Provincial N°15, entre calle Lamadrid y callejón Villanueva, en el barrio Virgen de Lourdes y zonas aledañas; Perdriel. De 8.45 a 12.45 h.
- En calle Anchorena, entre Acceso Sur y Terrada; Mayor Drummond. De 14.30 a 16.30 h.
- Entre Ruta Provincial N°16, 9 de Julio, Darienzo, De la Estación; Anchoris. De 11.00 a 15.00 h.
- En calle Adolfo Calle entre Córdoba y Mariano Moreno y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.
Rivadavia
- En calle Proyectada J469; Rivadavia. De 9.15 a 12.45 h.
Maipú
- En Ruta Provincial N°60, entre Gardella y La Costa; Isla Grande. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y Bodega Piedra Negra (Lurton); Vista Flores. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Patricios, hacia el norte de calle Miguel Silva; Las Pintadas. De 9.45 a 12.45 h.
San Carlos
- En Ruta Nacional N°40, entre calles San Martín y Videla Castillo. De 9.10 a 13.10 h.
San Rafael
- Entre calles Coronel Suarez, Sutter, Roca y El Toledano; El Toledano. De 10.30 a 14.30 h.
- En la intersección de Los Filtros y Yensen y zonas aledañas; Capitán Montoya. De 9.15 a 13.15 h.
- Entre calles El Toledano, Las Amapolas, Las Glicinas y Los Filtros y áreas adyacentes; Capitán Montoya. De 14.30 a 18.30 h.
- En Ruta Provincial N°190, camino hacia Agua Escondida, afecta a clientes entre Punta de Agua de San Rafael y Agua Escondida de Malargüe. De 9.00 a 15.00 h.