Mendoza: estos son los cortes de luz programados para este martes 30 de septiembre

Este martes habrá cortes de luz programados en barrios de Ciudad, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
La empresa Edemsa informó que este martes 30 de septiembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.
Los cortes afectarán a barrios de: Ciudad, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los lugares y horarios:
Las zonas afectadas por cortes de luz este martes 30 de septiembre en Mendoza
En estas zonas habrá cortes de luz en esta zona:
Ciudad
- En calle Berdasco, en las inmediaciones del Acceso N°3; Asentamiento Favaloro. De 10.15 a 14.15 h.
Las Heras
- En calle Dr. Moreno, entre República de Siria y Rawson. Entre calles Juan A. Maza, Agustín Álvarez, Río Negro y Dr. Moreno. En calle Pueyrredón y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.
Luján
- En la intersección de calles Pueyrredón, Benito de San Martín, Colector Sosa y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Patricias, Mariano Moreno, Sáenz Peña, Evans y zonas aledañas. De 9.00 a 11.30 h.
- En calle Terrada, hacia el norte de Olavarría. En el barrio Unión y Patria. De 10.30 a 14.30 h.
Maipú
- Entre calles Pedrolini, Pueyrredón, Torrontegui, Corvalán y adyacencias; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.
- En callejón Dumit; Isla Chica. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Videla Castillo. En la etapa III del barrio Recodo; Russell. De 15.00 a 17.00 h.
- En calle 25 de Mayo. En la etapa II del barrio Recodo; Russell. De 17.30 a 20.00 h.
- En calle 25 de Mayo, entre José María Irusta y pasaje Milani. En calle Ozamis, entre Tropero Sosa y Videla Castillo. Entre calles Palma, Corrientes, 25 de Mayo, Maza y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Aura, El Álamo, El Bajo y Ruta N°7. En el barrio Coop. Fray Luis Beltrán; Fray Luis Beltrán. De 10.30 a 14.30 h.
Lavalle
- En calle Dorrego, entre J. M. de la Reta y Roque Sáenz Peña, y adyacencias; Las Violetas. De 10.30 a 14.30 h.
- En calle Urquiza, entre El Carmen y San Luis, y áreas adyacentes; Costa de Araujo. De 10.00 a 13.30 h.
Tunuyán
- En la intersección de calles La Puntilla, El Álamo y Guiñazú y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.
San Carlos
- En calle El Milagro, entre El Retiro y El Indio; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle N°6, entre calle N°2 y El Milagro; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Constitución, entre Quiroga y Ejército de Los Andes. En el barrio Ciudad Centro. De 9.45 a 13.45 h.
San Rafael
- En calle La Vilina, entre Mora y Ruta Nacional N°143; Rama Caída. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles Montecaseros, Buchardo, Vicente López y Planes y Casnati. De 15.00 a 18.00 h.
- Entre calles Lara, Lazo, Veras Arena y El Clavel; Colonia Elena. De 13.30 a 17.30 h.
- En calle La Lonja, entre Cubillo y Ejército de Los Andes; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.