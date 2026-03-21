Mendoza: habrá cortes de luz en 4 departamentos este sábado 21 y domingo 22 de marzo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de San Carlos, San Rafael, Ciudad y Maipú.

Edemsa informó que este sábado 21 y domingo 22 de marzo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: San Carlos, San Rafael, Ciudad y Maipú.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este sábado 21 y domingo 22 de marzo

Sábado 21/03/2026