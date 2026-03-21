Mendoza: habrá cortes de luz en 4 departamentos este sábado 21 y domingo 22 de marzo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de San Carlos, San Rafael, Ciudad y Maipú.
Edemsa informó que este sábado 21 y domingo 22 de marzo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: San Carlos, San Rafael, Ciudad y Maipú.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este sábado 21 y domingo 22 de marzo
Sábado 21/03/2026
San Carlos
- En calle Estrella, entre Libertad y Ruta Nacional N°40. De 8.30 a 12.30 h.
San Rafael
- Entre calles Mitre, Las Heras, Juan Agustín Maza y Emilio Civit. De 9.30 a 13.30 h.
Domingo 22/03/2026
Ciudad
- En la intersección de calle Garibaldi con Salta y zonas aledañas. De 10.40 a 13.00 h.
- En la intersección de calle Perú con Sarmiento y adyacencias. De 9.00 a 13.00 h.
- En la intersección de calle Entre Ríos con San Juan y áreas adyacentes. De 8.00 a 10.30 h.
Maipú
- Entre calles San Martín, Ozamis, Padre Vázquez, Tropero Sosa y adyacencias. De 13.00 a 17.00 h.
- En calle Urquiza, entre Tropero Sosa y Espejo Este. En calle Perito Moreno, entre Canal Pescara y Castro Barros. En calle El Porvenir, entre Urquiza y Castro Barros. En calle Videla Castillo, hacia el oeste de Canal Pescara. En loteo Quintas de Rusell y en barrio AMUPE II; Coquimbito. De 8.30 a 12.30 h.