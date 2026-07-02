Volver al Trabajo: confirman el pago de $78.000 en julio y ya tiene fecha de cobro ¿este viernes?

Los beneficiarios del programa recibirán una nueva acreditación de $78.000 este viernes 3 de julio, en cumplimiento de una medida cautelar que obliga al Estado a mantener los pagos mientras la Justicia define el futuro del plan.

Los beneficiarios del programa Volver al Trabajo volverán a cobrar $78.000 durante julio de 2026. El Gobierno nacional mantendrá el pago por orden de la Justicia y la acreditación correspondiente a este mes se realizará el viernes 3 de julio, según fue confirmado oficialmente.

La continuidad del beneficio responde a una medida cautelar dictada por la Justicia Federal de Campana, que obliga al Estado nacional a seguir abonando la prestación mientras se resuelve el conflicto judicial.

Por qué continúa el pago de Volver al Trabajo

El programa había alcanzado las 24 cuotas previstas originalmente en el Decreto 198/2024, por lo que el Ministerio de Capital Humano había dispuesto su finalización.

Sin embargo, distintas organizaciones sociales presentaron un reclamo ante la Justicia para impedir que se suspendieran los pagos. Como consecuencia, la Justicia Federal de Campana ordenó restablecer las acreditaciones mensuales de $78.000 hasta que exista una resolución definitiva sobre el caso.

Tras ese fallo, el Ministerio de Capital Humano presentó una apelación y el expediente quedó bajo análisis de la Cámara Federal de San Martín. Mientras no haya una sentencia firme, el Estado deberá continuar con el pago del beneficio.

En este contexto, luego de haber abonado la prestación el mes pasado, el Gobierno confirmó que la acreditación correspondiente a julio se realizará este viernes 3 de julio de 2026.

No habrá nuevas inscripciones

Desde el Gobierno nacional reiteraron que Volver al Trabajo no abrirá nuevas inscripciones. El pago continuará únicamente para las personas que ya integraban el programa al momento de su finalización.

Además, las autoridades advirtieron sobre posibles estafas relacionadas con falsas promesas de incorporación al programa a cambio de dinero. En esos casos, recomendaron realizar la denuncia correspondiente a través de la línea 134 del Ministerio de Capital Humano.

Capacitación para mejorar la inserción laboral

En paralelo, el Ministerio de Capital Humano continúa promoviendo acuerdos con empresas para que los beneficiarios accedan a cursos de capacitación gratuitos, con el objetivo de fortalecer sus habilidades y mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado laboral.