Mercado Pago: cómo pedir un préstamo de $500000 y devolverlo en cuotas de $38000

Con la llegada del aguinaldo, muchas personas aprovechan para cancelar deudas o cubrir gastos pendientes. Para quienes necesitan un ingreso extra, Mercado Pago mantiene sus préstamos personales digitales, que permiten acceder a financiamiento de forma inmediata desde la app. Cuánto se paga por mes y cuál es el costo total de pedir $500.000.

Junio con el aguinaldo es un mes ideal para abonar deudas, pero a veces no alcanza y hay que recurrir a un crédito para poder concluir. Es por ello que Mercado Pago sigue siendo una opción rápida para realizar con el celular ya que continúa ofreciendo su línea de créditos personales inmediatos, que se gestionan de forma 100% digital desde la aplicación.

En esta ocasión vamos a analizar cuánto tenés que devolver por mes si pedís $500000.

A través de Mercado Crédito, los usuarios pueden simular el préstamo y conocer de antemano cuánto van a pagar por mes, el monto total a devolver y los plazos disponibles, todo antes de confirmar la operación.

Préstamo Mercado Pago: ¿cuánto tengo que devolver de cuota si pido $500.000?

Si necesitás $500.000 para cubrir gastos extra o “zafar” durante enero, la app permite devolver el dinero en 6, 9 o 12 cuotas fijas, según tu perfil crediticio. Estos son los valores aproximados:

6 cuotas de $99835 . Total a devolver: $599010

. Total a devolver: 9 cuotas de $71801 . Total a devolver: $646209

. Total a devolver: 12 cuotas de $57933. Total a devolver: $695196

Ahora se puede devolver hasta en 24 cuotas.

Los montos incluyen los intereses aplicados por la plataforma, que pueden variar según el historial de uso, el comportamiento de pago y el perfil crediticio de cada usuario.

¿Cómo pedir un crédito en Mercado Pago?

El préstamo se gestiona directamente desde la app de Mercado Pago y el monto disponible suele arrancar cerca de los $300.000, aunque puede aumentar con el tiempo. Para acceder o mejorar el límite, la plataforma tiene en cuenta:

Uso frecuente de Mercado Pago y Mercado Libre

y Cumplimiento de pagos en tiempo y forma

Buena calificación crediticia

Validación de identidad y número de celular

Incorporación del bono de sueldo, si está disponible

Una vez que realizás tu primera compra en cuotas con Mercado Crédito y mantenés los pagos al día, el sistema puede habilitar nuevos montos y plazos automáticamente.

¿Cómo se pagan las cuotas del préstamo?

Las cuotas son fijas y mensuales y se pueden abonar de distintas maneras:

En efectivo en Pago Fácil , con acreditación entre 1 y 2 horas

, con acreditación entre 1 y 2 horas Mediante transferencia a tu CVU de Mercado Pago, con acreditación inmediata o dentro de las 24 horas

Antes de confirmar el crédito, la aplicación muestra el detalle completo del préstamo, el cronograma de pagos, las fechas de vencimiento y el costo total, información que también puede consultarse en cualquier momento desde la app.