Mercado Pago: cómo tramitar un préstamo de $500000 para tus vacaciones

Mercado Pago mantiene en su App créditos personales que se pueden simular y solicitar en minutos, con montos desde $300.000 y la posibilidad de acceder hasta $500.000 para pagar en 6, 9 o 12 cuotas. La plataforma permite conocer la situación crediticia antes de confirmar el préstamo y consultar el valor final, el cronograma de pagos y los plazos, todo desde el celular, como una opción para financiar gastos y escapadas durante las vacaciones.

Los usuarios de Mercado Pago, la billetera virtual más utilizada del país, pueden acceder en enero a su línea de créditos personales directamente desde la aplicación y con eso poder darte un viajecito. El préstamo se puede simular en la misma plataforma, y ahora también se incorporó la posibilidad de conocer tu situación crediticia antes de confirmar la operación.

Si para estas vacaciones de verano necesitás obtener rápido un crédito de $500.000, podés tramitarlo a través de Mercado Pago en tu celular. La aplicación te va a permitir devolverlo en 6, 9 y 12 cuotas.

Además, se puede pedir un monto menor y devolverlo en menos cuotas. En tanto si se pide más, las cuotas se alargan.

¿Cómo obtener un crédito a través de Mercado Pago?

A través de la app de Mercado Pago podés acceder a un crédito que comienza cerca de los $300.000, aunque el monto disponible depende de tu historial de uso y tu perfil crediticio. Para que el límite aumente, es clave utilizar el crédito de Mercado Libre o Mercado Pago y cumplir con los pagos en tiempo y forma.

También podés mejorar tu acceso incorporando tu bono de sueldo, manteniendo una buena calificación crediticia y validando tu identidad. Para activar Mercado Crédito, es posible que tengas que confirmar tu número de celular y validar tu identidad por seguridad.

Una vez que realices tu primera compra en cuotas con Mercado Crédito y cumplas con los pagos mensuales, el sistema habilita nuevos montos y plazos directamente desde la app.

Préstamo Mercado Pago: ¿cómo se pagan las cuotas?

Las cuotas son fijas, mensuales y se pueden abonar en efectivo en Pago Fácil (con acreditación entre 1 y 2 horas), o mediante transferencia a tu cuenta de Mercado Pago vía CVU (acreditación inmediata o en un máximo de 24 horas).

Antes de confirmar el préstamo, siempre vas a poder ver el valor final, el cronograma de pagos y la fecha de vencimiento. Además, podés consultar el estado de tu crédito en cualquier momento desde la sección correspondiente en la aplicación.

Préstamo Mercado Pago ¿cuánto tengo que devolver si pido $500.000?

Si pedís un préstamo de $500.000 en Mercado Pago, vas a tener que devolver: