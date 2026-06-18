Becas Progresar: ya hay fechas de cobro para junio

Aquellos beneficiarios que perciban sus haberes por Mercado Pago ya tienen habilitada la fecha de cobro para junio de 2026. El cronograma se organiza según la terminación del DNI y también hay formas de verificar si el beneficio fue incluido en la liquidación.

Miles de estudiantes de todo el país que perciben las Becas Progresar ya comenzaron a consultar cuándo recibirán el pago correspondiente a junio. Aunque el calendario oficial se actualiza de manera progresiva, algunos beneficiarios ya pudieron acceder a las fechas de cobro a través de Mercado Pago.

El programa, impulsado por el Gobierno nacional para acompañar la trayectoria educativa de jóvenes y adultos, mantiene una modalidad de pago escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cuándo se cobran las Becas Progresar en junio

De acuerdo con el cronograma previsto para este mes, los pagos se realizarán de manera escalonada según la terminación del DNI del titular. Las fechas y los montos a cobrar ya aparecen actualizados en Mercado Pago y se pueden consultar a través del asistente.

Las fechas son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.

23 de junio. DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.

24 de junio. DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.

25 de junio. DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.

26 de junio. DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

Qué pasa con quienes no cobran por Mercado Pago

Muchos estudiantes reciben el beneficio a través de distintas entidades bancarias y no mediante billeteras virtuales.

En esos casos, la recomendación es consultar periódicamente los canales oficiales de ANSES, donde se actualiza la información vinculada a las fechas y lugares de cobro. Esto se debe a que Mercado Pago informa antes.

Los beneficiarios pueden ingresar a Mi ANSES utilizando su Clave de la Seguridad Social para verificar cuándo tendrán disponible el dinero y confirmar que no existan inconvenientes administrativos.

Cómo saber si vas a cobrar la Beca Progresar este mes

Una de las herramientas más utilizadas por los estudiantes para anticipar el cobro es la Certificación Negativa de ANSES.

Al realizar la consulta correspondiente al período vigente, quienes encuentren la leyenda “Registra liquidación de PROG.RES.AR” tienen altas probabilidades de recibir el pago durante junio.

Paso a paso para consultar el estado del pago

Además de la Certificación Negativa, los beneficiarios pueden verificar el estado de la acreditación directamente desde los servicios digitales de ANSES.

Para hacerlo deben:

Ingresar a Mi ANSES. Acceder a la sección Atención Virtual. Seleccionar la opción Iniciar atención. Elegir Consultas rápidas. Hacer clic en Estado de tu liquidación de Progresar.

A través de esta herramienta es posible conocer si el beneficio fue procesado correctamente y cuál es la situación administrativa de cada trámite.