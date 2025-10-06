Mendoza: habrá cortes de luz en 6 departamentos este martes 7 de octubre

Edemsa comunicó cortes de luz en barrios de Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
La empresa Edemsa informó que este martes 7 de octubre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.
Los cortes afectarán a barrios de: Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los lugares y horarios:
Las zonas afectadas por cortes de luz este martes 7 de octubre en Mendoza
En estas zonas habrá cortes de luz en esta zona:
Martes 07/10/2025
Las Heras
- Entre calles San Luis, 25 de Mayo, Pedro Ortiz y Libertador General San Martín. De 9.15 a 13.15 h.
Luján
- En calle Santa Elena, hacia el sur de El Remanso. En las inmediaciones de calle Proyectada J388; Anchoris. De 9.00 a 11.30 h.
- En calle El Remanso, hacia el este de Santa Elena, y zonas aledañas; Anchoris. De 12.00 a 14.30 h.
Maipú
- En calle Azcuénaga, hacia el oeste de loteo María Marengo; Lunlunta. De 9.15 a 11.15 h.
- En calles Villanueva y Maza Sur; Lunlunta. De 11.15 a 13.45 h.
- En la intersección de calles Azcuénaga y Juan Agustín Maza y zonas aledañas. En el barrio Cooperativa 13 de diciembre. De 10.00 a 13.00 h.
Tupungato
- En la Ruta Provincial N°88, entre calles N°8 y Campagnaro. En calle Zingaretti; Zapata. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- En calle Leopoldo Suárez, entre Independencia y Arequipa. En calle Galmarini; La Consulta. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- En la Ruta Provincial N°154, entre calles El Pasatiempo y Bestanic; Colonia Española. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles San Martín, Pellegrini, Belgrano y Balbino Arizu; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.
- En la intersección de calles Los Coroneles y La Falda y áreas adyacentes; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Perret, La Intendencia, Jhong y Juan José Paso; Cuadro Nacional. De 9.15 a 13.15 h.
- En el poblado de Agua del Toro. En el Club HIDYN y las antenas del Sistema de Comunicación del Cerro Diamante; Villa 25 de Mayo. De 9.00 a 12.00 h.
