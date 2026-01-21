Mercado Pago: cuánto pagás de cuota si pedís un crédito de $500.000 en enero

En plena temporada de vacaciones y con un enero cargado de gastos, Mercado Pago mantiene activa su línea de créditos personales desde el celular. La billetera virtual permite solicitar desde $300.000 y devolverlo en cuotas fijas. Cuánto se paga por mes y cómo acceder al préstamo.

Enero suele ser un mes complicado para el bolsillo de muchos argentinos: gastos de vacaciones, tarjetas que llegan cargadas y un presupuesto más ajustado. En ese contexto, Mercado Pago, la billetera virtual más utilizada del país, continúa ofreciendo su línea de créditos personales inmediatos, que se gestionan de forma 100% digital desde la aplicación. ¿De cuánto es la cuota si pido $500.000?

A través de Mercado Crédito, los usuarios pueden simular el préstamo y conocer de antemano cuánto van a pagar por mes, el monto total a devolver y los plazos disponibles, todo antes de confirmar la operación.

Préstamo Mercado Pago: ¿cuánto tengo que devolver de cuota si pido $500.000?

Si necesitás $500.000 para cubrir gastos extra o “zafar” durante enero, la app permite devolver el dinero en 6, 9 o 12 cuotas fijas, según tu perfil crediticio. Estos son los valores aproximados:

6 cuotas de $112.654 . Total a devolver: $675.926

. Total a devolver: 9 cuotas de $85.647 . Total a devolver: $770.830

. Total a devolver: 12 cuotas de $72.715. Total a devolver: $872.587

Los montos incluyen los intereses aplicados por la plataforma, que pueden variar según el historial de uso, el comportamiento de pago y el perfil crediticio de cada usuario.

¿Cómo pedir un crédito en Mercado Pago?

El préstamo se gestiona directamente desde la app de Mercado Pago y el monto disponible suele arrancar cerca de los $300.000, aunque puede aumentar con el tiempo. Para acceder o mejorar el límite, la plataforma tiene en cuenta:

Uso frecuente de Mercado Pago y Mercado Libre

y Cumplimiento de pagos en tiempo y forma

Buena calificación crediticia

Validación de identidad y número de celular

Incorporación del bono de sueldo, si está disponible

Una vez que realizás tu primera compra en cuotas con Mercado Crédito y mantenés los pagos al día, el sistema puede habilitar nuevos montos y plazos automáticamente.

¿Cómo se pagan las cuotas del préstamo?

Las cuotas son fijas y mensuales y se pueden abonar de distintas maneras:

En efectivo en Pago Fácil , con acreditación entre 1 y 2 horas

, con acreditación entre 1 y 2 horas Mediante transferencia a tu CVU de Mercado Pago, con acreditación inmediata o dentro de las 24 horas

Antes de confirmar el crédito, la aplicación muestra el detalle completo del préstamo, el cronograma de pagos, las fechas de vencimiento y el costo total, información que también puede consultarse en cualquier momento desde la app.