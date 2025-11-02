Mendoza: habrá cortes de luz este lunes 3 de noviembre en 7 departamentos

Edemsa anunció que el lunes 3 de noviembre se realizarán tareas de mantenimiento eléctrico. Los cortes serán por zonas y en horarios específicos.

La empresa Edemsa informó que este lunes 3 de noviembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de: Las Heras, Guaymallén, Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael. A continuación, el detalle de los lugares y horarios:

Zonas afectadas por cortes de luz este lunes en Mendoza

Las Heras

En Ruta Nacional N°7; Puente del Inca. De 10.00 a 14.00 h.

Guaymallén

Entre calles Adolfo Calle, Paso de los Patos, Lamadrid y Zapiola; Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Severo del Castillo entre Callejón Salcedo e Infanta Isabel. En calle San Juan entre Milagros y Severo del Castillo. En calle Durand hacia el Oeste de Severo del Castillo. Entre calles Antonio Isgro, San Martín, 25 de Mayo y Severo del Castillo y zonas aledañas; Los Corralitos. De 9.30 a 13.30 h.

Luján

En la intersección de calles ProyectadaJ247 y Mosconi y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

En calle Pablo Pescara entre José Correa y Falucho. Entre calles Brown, Pablo Pescara, Falucho y Padre Vázquez. Entre calles Brown, Patricias Mendocinas Alem y Falucho. De 8.45 a 12.45 h.

Tupungato

En Ruta Provincial N°89, entre calle El Álamo y bodega Andeluna. Afecta Trivento Bodegas y Viñedos S.A; Cordón El Plata. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

Entre Calles Ghilardi, Leopoldo Suarez, Independencia y Galmarini. Afecta Barrio Luis Firpo y zonas aledañas; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael