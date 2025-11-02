Las Heras: una joven de 20 años se entregó por el crimen de un hombre hallado muerto en una casa en construcción

El Ministerio Público Fiscal informó que la joven de 20 años se presentó voluntariamente ante la Policía y fue imputada por homicidio criminis causa. La víctima, de 52 años, fue encontrada sin vida en una vivienda en construcción del barrio Portal El Algarrobal.

Una joven de 20 años se presentó voluntariamente ante la Policía de Mendoza y quedó detenida como sospechosa del homicidio de Daniel Alfredo Ríos, el hombre de 52 años que fue encontrado asesinado en una vivienda en construcción del barrio Portal El Algarrobal, en Las Heras.

Según confirmaron fuentes del Ministerio Público Fiscal, la acusada fue identificada como Micaela Ayelén Miranda, quien se entregó durante la madrugada del sábado 1 de noviembre. La joven fue imputada por homicidio criminis causa, una calificación que agrava la pena por haberse cometido el crimen para ocultar otro delito o facilitar su impunidad.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, que por el momento mantiene bajo reserva los detalles del caso para no interferir en las tareas judiciales.

Acerca del crimen

El cuerpo de Daniel Ríos, de 52 años, fue hallado sin vida el sábado por la mañana dentro de una casa en construcción. Presentaba un cinturón alrededor del cuello, un golpe en la frente y lesiones en la espalda, según las primeras pericias.

El hallazgo lo realizó su cuñada, quien ingresó al lugar y lo encontró en el suelo, sin signos vitales. De inmediato, llamó al 911, y al llegar la Policía confirmaron el deceso.