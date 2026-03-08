Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 9 de marzo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 9 de marzo. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 9 de marzo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Maipú, Tupungato, San Rafael, Malargüe

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 9 de marzo

Guaymallén

En calle Sánchez, entre Godoy Cruz y Buenos Aires. En calle Buena Nueva, entre Sucre y Buenos Vecinos, y zonas aledañas; El Sauce. De 8.45 a 12.45 h.

Entre calles Virgen de Las Nieves, Bolivia, Granaderos de San Martín, Antequeda y adyacencias; Belgrano. De 9.15 a 13.15 h.

Entre calles Pedro Molina, Vicente López y Planes, Olascoaga, Pedernera y áreas adyacentes; Pedro Molina. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

En calle 25 de Mayo Oeste. En el loteo Asociación Personal OSM. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

En la Ruta Nacional N°40, hacia el sur de calle Guiñazú, frente al loteo Fernández; El Zampalito. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Gottardi o Blanco, entre Liniers y Baigorria; La Arboleda. De 9.30 a 13.30 h.

En la Ruta Provincial N°89, hacia el sur de calle El Álamo. En Trivento Bodegas y Viñedos, En Finca Flichman y Pumandes; El Totoral. De 14.30 a 18.30 h.

En calle Brantis, hacia el este de La Costa; El Peral. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

Entre calles Pellegrini, 12 de Octubre, Gral. José de San Martín y Namuncurá. De 8.45 a 10.45 h.

En calle Escuela, hacia el oeste de Josefa Rosco; La Llave. De 8.30 a 12.30 h.

En la intersección de calle Sarmiento con Zardini y zonas aledañas; Capitán Montoya. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles España, Italia, Colombia y Paula Albarracín de Sarmiento. De 9.30 a 13.30 h.

Malargüe