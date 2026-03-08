Mendoza: se interpuso para proteger a su hermano y murió tras recibir un disparo

La víctima tenía 26 años. Según el relato de su hermano, el atacante abrió fuego sin mediar palabra y el joven terminó recibiendo el impacto en el pecho.

Un joven de 26 años fue asesinado este sábado por la tarde en el interior del barrio Santa Lucía, en el departamento de San Martín, tras recibir un disparo de arma de fuego en el pecho.

El hecho ocurrió alrededor de las 19.23 horas dentro del barrio.

De acuerdo con fuentes policiales, la víctima fue identificada como A.Z.E.M., quien tenía domicilio en ese mismo complejo habitacional.

Según el testimonio de su hermano, ambos se encontraban en el lugar cuando apareció un hombre que, sin mediar palabra, efectuó un disparo. En medio de la situación, el joven se interpuso y terminó recibiendo el impacto de bala en el pecho.

Tras el ataque, un vecino trasladó a los heridos hasta el hospital local. Allí, A.Z.E.M. ingresó con signos vitales muy bajos y, pese a los esfuerzos del personal médico, los profesionales constataron su fallecimiento minutos después.

Personal de la división Homicidios trabaja en el lugar del hecho para avanzar con la investigación y tratar de identificar al autor del disparo.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín.