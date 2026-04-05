Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 6 de abril

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 6 de abril. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 6 de abril se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 6 de abril

Guaymallén

Entre calles Dorrego, Paso, Alem y Amado Nervo; Coronel Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Infanta Isabel, entre Buenos Vecinos y Ezequiel Tabanera. En calles Milagros y Buenos Vecinos, hacia el norte y sur de Infanta Isabel, y zonas aledañas; Corralitos. De 9.00 a 15.00 h.

En calle Félix Suárez, entre Virgen de la Nieves y Faurcade. En barrios Costa Esperanza I y II y adyacencias; Belgrano. De 9.30 a 13.30 h.

Las Heras

En la Ruta Nacional N°7, camino hacia Horcones. De 10.00 a 14.00 h.

Maipú

En calle Olascoaga, entre Buenos Aires y Humberto Primo. En calle Humberto Primo, entre Víctor Hugo y Reconquista. En calle Las Carpas, entre Humberto Primo y 9 de Julio. En calle Reconquista, entre Humberto Primo y callejón Puebla. En el barrio Obreros Rurales y áreas adyacentes; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

En la intersección de Ruta Provincial N°60 con calle Maza. En calle Maza, entre Pedro Molina y Las Piedritas. En calle Manuel A. Sáez, hacia el este de Maza, y zonas aledañas; Cruz de Piedra. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

En el loteo Moyano. En calle Nº2 (Del Puente); Villa Bastías. De 9.45 a 13.45 h.

En calle Estancia Silva, hacia el este de San Pablo. En finca La Verdad. De 9.15 a 13.15 h.

En calle La Gloria, hacia el norte de Filipini; San José. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

Entre calles Quintana, Tamuch y Ruta Provincial N°92 (Las Rosas); Colonia Las Rosas. De 8.45 a 10.45 h.

San Carlos

En calle Videla Castillo, entre El Álamo y Emilio Curto; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles N°2, El Cepillo, Finca Papes y Derinovsky; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

En calle Las Vírgenes, entre Bertani y El Salto; El Toledano. De 9.00 a 13.00 h.

ESTOS SON LOS CORTES DE LUZ DE ESTA SEMANA