Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 27 de abril

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 27 de abril. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 27 de abril se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Las Heras, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 27 de abril

Las Heras

En la calle N°12, entre calles N°9 y Auxiliar a Santa Rita, en el Eje Norte del Parque Industrial Mendoza; El Pastal. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

En el carril Gómez, entre calles Pescara y Vila. En calle Benegas. En loteo Natania y en barrio Los Rosedales; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.

En la Ruta Provincial N°50, entre calles Flores y Riveros; Isla Chica. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

En calle Proyectada V60; Costa de Araujo. De 9.45 a 13.45 h.

En calle Proyectada V21; Costa de Araujo. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

En la Ruta Provincial N°89, entre calles El Álamo y Nueva Furno. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

En calles Domínguez, Gerardi y Correa y Frutihortícola Don Narciso, hacia el oeste de Corredor Productivo (Sebastianelli). En Bodegas The Vines y en Restaurant Siete Fuegos, entre otros; Los Sauces. De 9.15 a 13.15 h.

En calle Benigno Aguirre, hacia el este de Ruta Provincial N°89; Los Árboles. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael