Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 23 de marzo

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 23 de marzo. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 23 de marzo se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Maipú, Tunuyán, San Carlos.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 23 de marzo

Ciudad

Entre Avenida Cooperativa y calles Padre Llorens y Gran Capitán. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

En Carril Gómez, entre calles Maza e Italia. En pasaje Giolito. Entre calles Caseros, Italia, Independencia y Carril Gómez; Gutiérrez. De 9.00 a 13.00 h.

En calles Proyectadas I393, I390, I395 y zonas aledañas; Isla Chica. De 9.15 a 13.15 h.

En calles Paraíso, Proyectadas I325, I335 e I368. En callejón Arizu, hacia el sur de Ruta Provincial N°60, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.

En la intersección de Lateral Norte del Acceso Este con calle Yrigoyen y áreas adyacentes; Rodeo del Medio. De 8.45 a 11.45 h.

Tunuyán

Entre Ruta Provincial N°92 (ó calle San Martín), calles Urquiza, Güemes y callejón El Nevado; Vista Flores. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

Entre calles N°2, El Cepillo, Finca Papes y Derinovsky; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

En la Ruta Nacional N°40, hacia el sur de Arroyo Negro. En fábrica El Bosque y en Viana Hermanos. De 9.00 a 13.00 h.

ESTOS SON LOS CORTES DE LUZ DE ESTA SEMANA