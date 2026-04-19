Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 20 de abril

Edemsa informó que este lunes 20 de abril se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján, Tupungato, Tunuyán, San Rafael, Malargüe.
A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:
Guaymallén
- En calle Sánchez, entre Godoy Cruz y Buenos Aires. En calle Buena Nueva, entre Sucre y Buenos Vecinos, y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre Lateral Este de la Costanera, calles Mathus Hoyos, Río Negro, Moreno, Besares y áreas adyacentes; Pedro Molina. De 9.15 a 13.15 h.
Luján
- En Viña Doña Paula; Anchoris. De 9.15 a 11.15 h.
- En calles Roque Sáenz Peña y Guardia Vieja. En el barrio Bodega Vistalba y adyacencias; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle El Remanso; Anchoris. De 11.45 a 15.15 h.
Tupungato
- En calle Ancón, hacia el oeste de la escuela Lucas Bombal; San José. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle La Costa (o La Estancia), entre La Vencedora y Ruta Provincial N°89; Gualtallary. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°89, entre calle Benigno Aguirre y Bodega Boutique Pócima. En finca La Pita, Restaurant Mi Rancho, El Rincón del Nogal y áreas adyacentes; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- Entre calles N°1, Rusa, Línea Ancha y Diamante; Salto de las Rosas. De 15.30 a 19.30 h.
- En calle N°8, entre Valdez y Ruta Nacional N°143, y zonas aledañas; Atuel Norte. De 9.00 a 13.00 h.
Malargüe
- En la Ruta Provincial N°222, entre Ruta Nacional N°40 y complejo Los Molles. De 8.00 a 12.00 h.