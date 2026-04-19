Domingo frío, gris y con alerta amarilla por tormentas en Mendoza: a cuánto llega la máxima

El tiempo para este domingo sigue inestable en la provincia con lloviznas en distintos sectores y una advertencia por tormentas.

Después de un sábado cálido, llega el domingo con tiempo inestable, lloviznas en distintos sectores y una advertencia por tormentas.

La jornada estará gris y fresco, con cielo cubierto y condiciones inestables desde la madrugada.

Durante las primeras horas se registraron lluvias, sobre todo en el Este provincial, en departamentos como San Martín, además de Santa Rosa y La Paz. Con el correr de la mañana, esas precipitaciones van perdiendo intensidad y desplazándose hacia San Luis.

El cielo se mantendrá nublado durante todo el día.

La temperatura máxima rondará los 15°C, con una mínima de 12°C.

Alerta amarilla por tormentas: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas para la zona Este, que incluye San Martín, Lavalle, La Paz y Santa Rosa. Durante la mañana, estas áreas pueden ser afectadas por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, con lluvias intensas en cortos períodos, posible granizo, actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

Para el resto de la provincia se esperan lloviznas aisladas, con mayor probabilidad en el sur provincial, especialmente en Malargüe.

El viento sur seguirá presente durante toda la jornada, en general leve, aunque algo más marcado en el Este.

En cordillera se esperan nevadas persistentes durante la tarde y la noche, sobre todo en zonas de Malargüe y San Rafael.

Cómo sigue el tiempo

El lunes continuará con cielo nublado y frío. Se esperan lluvias débiles en el sur, mientras que en el resto de la provincia la nubosidad se mantendrá sin grandes cambios.

En cordillera seguirá el mal tiempo, con precipitaciones más intensas en el sur y mejoras recién hacia la madrugada del martes.

La máxima será de 16°C, con una mínima de 7°C.

El martes comenzará nublado, pero con una mejora gradual desde el mediodía, cuando el cielo empezará a despejarse.

No se esperan lluvias. La máxima alcanzará los 19°C y la mínima: 9ºC.