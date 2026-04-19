Godoy Cruz remata 17 vehículos: cuándo es la subasta y cómo participar

Habrá una instancia previa para ver los vehículos y una subasta abierta al público.

Con el objetivo de liberar espacio en las playas municipales y reducir riesgos ambientales, se realizará un nuevo remate judicial en Mendoza con 17 vehículos que saldrán a la venta en los próximos días.

La iniciativa incluye motocicletas de distintos modelos, cilindradas y estados de conservación, que podrán ser observadas previamente por quienes estén interesados en participar.

¿Cuándo y dónde ver los vehículos?

La exhibición será el 20 de abril, de 15 a 17 horas, en la Playa de Secuestros municipal, ubicada en Independencia 650. Allí se podrá revisar el estado de cada rodado antes de la subasta.

¿Cuándo es el remate?

El remate se llevará a cabo el 21 de abril desde las 9:30 horas en la oficina de subastas del Poder Judicial de Mendoza, en San Martín 322, planta baja.

Requisitos para participar

Quienes deseen ofertar deberán presentarse con DNI y contar con el dinero necesario para cubrir:

El 10% del valor ofertado

Comisión de la martillera (10%)

Impuesto fiscal (2,25%)

El saldo restante deberá abonarse dentro de los plazos establecidos tras la aprobación de la subasta (aproximadamente 10 días hábiles). En caso de no cumplir, se pierde el dinero entregado y la operación queda sin efecto.

Los vehículos serán entregados en el estado en que se exhiben, sin posibilidad de reclamos posteriores. Además, todos los gastos y trámites de inscripción quedarán a cargo del comprador.

Desde la organización explicaron que este tipo de remates permite evitar el deterioro prolongado de los rodados, lo que puede generar daños tanto ambientales como de seguridad.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 2615762349 o 2615521623.