Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 10 de noviembre

Edemsa anunció que el lunes 10 de noviembre realizarán tareas de mantenimiento eléctrico. Los cortes serán por zonas y en horarios específicos.

La empresa Edemsa informó que este lunes 10 de noviembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de Guyamallén, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los lugares y horarios:

Guaymallén

Entre calles Estrada, Adolfo Calle, México, Lateral Sur del Acceso Este y zonas aledañas; Las Cañas. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Roque Sáenz Peña, entre San Miguel y Severo del Castillo; Colonia Segovia. De 9.15 a 15.15 h.

Tupungato

En calle Costa Canal, hacia el este de Ruta Provincial N°89. En el Loteo Tisa; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.

Tunuyán

En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y Bodega Piedra Negra (Lurton); Los Chacayes. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En calle Estrella, entre Libertad y Carril Casas Viejas. En Rocema S.R.L. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

En la Circunvalación, entre calle San Pedro y Ruta N°143; Capitán Montoya. De 15.00 a 19.00 h.

Entre calles Emilio Mitre, Paula Albarracín de Sarmiento, Bernardo O’ Higgins y Tirasso. De 8.30 a 12.30 h.

En calle Alberdi, entre La Intendencia y Ruta Provincial N°165; Los Dos Álamos. De 8.40 a 12.40 h.