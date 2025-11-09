Mendoza: habrá cortes de luz en estos departamentos el lunes 10 de noviembre

Edemsa anunció que el lunes 10 de noviembre realizarán tareas de mantenimiento eléctrico. Los cortes serán por zonas y en horarios específicos.
La empresa Edemsa informó que este lunes 10 de noviembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.
Los cortes afectarán a barrios de Guyamallén, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los lugares y horarios:
Guaymallén
- Entre calles Estrada, Adolfo Calle, México, Lateral Sur del Acceso Este y zonas aledañas; Las Cañas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Roque Sáenz Peña, entre San Miguel y Severo del Castillo; Colonia Segovia. De 9.15 a 15.15 h.
Tupungato
- En calle Costa Canal, hacia el este de Ruta Provincial N°89. En el Loteo Tisa; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y Bodega Piedra Negra (Lurton); Los Chacayes. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En calle Estrella, entre Libertad y Carril Casas Viejas. En Rocema S.R.L. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- En la Circunvalación, entre calle San Pedro y Ruta N°143; Capitán Montoya. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles Emilio Mitre, Paula Albarracín de Sarmiento, Bernardo O’ Higgins y Tirasso. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Alberdi, entre La Intendencia y Ruta Provincial N°165; Los Dos Álamos. De 8.40 a 12.40 h.
Recomendaciones durante los cortes programados
Desde Edemsa recomiendan a los usuarios:
- Desconectar equipos eléctricos sensibles.
- Evitar el uso de electrodomésticos de alto consumo durante los cortes.
- Mantener cerradas las heladeras y freezers para conservar la cadena de frío.
- Tomar las precauciones necesarias si se utilizan equipos médicos que requieran energía eléctrica.