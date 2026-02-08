Mendoza: habrá cortes de luz en estos 8 departamentos el lunes 9 de febrero

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 9 de febrero. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 9 de febrero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 9 de febrero

Ciudad

Entre calles San José, Teodoro Schestakow, Milstein y Juan Echeverri Ganza. De 8.30 a 12.30 h.

Guaymallén

Entre calles Olascoaga, Mitre, O´Brien y Lavalle. Entre Malvinas Argentinas, Rafael Obligado, Godoy Cruz y Mitre; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

Entre calles Armada Argentina, Cicchitti, Lagomaggiore y Nicolás Godoy; El Resguardo. De 8.30 a 11.00 h.

En Ruta Nacional N°7, entre Punta de Vacas y Puente del Inca; Los Penitentes. De 12.00 a 12.30 h.

Lavalle

En calle Eugenio Montenegro, hacia el norte de Las Violetas y zonas aledañas; Las Violetas. De 9.15 a 15.15 h.

Maipú

En carril Barriales, hacia el este de Lamadrid Sur y zonas aledañas; San Roque. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

En calle La Gloria (o Ruta Provincial N°86), hacia el norte de loteo Entre Vides. Afecta Praderas Mendocinas S.A. y Bodega Atamisque S.A. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

En Ruta Nacional N°40, hacia el norte de calle Aguirre; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

En calle Adolfo Calle, hacia el norte de Spinelli; El Cerrito. De 8.30 a 12.30 h.

En calle Gutiérrez, entre Ruta Nacional N°143 y Mora; Rama Caída. De 15.00 a 19.00 h.

En Ruta Provincial N°201, entre Oliva y Ruta Provincial N°202 y áreas adyacentes; Jaime Prats. De 15.30 a 19.30 h.

