Mendoza: habrá cortes de luz en 8 departamentos el lunes 26 de enero

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante la mañana y la tarde del lunes 26 de enero. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este lunes 5 de enero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Luján, Maipú, Lavalle, Tupungato, San Carlos, San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este lunes 26 de enero

Guaymallén

Entre calles Virgen de las Nieves, Ecuador, Zamora, Félix Suárez y zonas aledañas. En el barrio Nueva Esperanza. De 9.00 a 13.00 h.

En la intersección de calle Cadetes Chilenos con Santa Rosa y adyacencias; Las Cañas. De 8.30 a 10.00 h.

En la intersección de calle Guillermo Kraff con Lemos y áreas adyacentes; Los Corralitos. De 8.45 a 12.45 h.

Las Heras

Entre calles Marcos Burgos, Agustín Álvarez, Marcelo T. de Alvear, Dr. Moreno y zonas aledañas. De 9.00 a 11.00 h.

Entre calles Juan Agustín Maza, Dr. Moreno, Soler, Luján y adyacencias. De 11.15 a 13.15 h.

Entre calles Misiones, Agustín Álvarez, Marcelo T. de Alvear, Dr. Moreno y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

En calle N°7, hacia el sur de Ruta Provincial N°86; Ugarteche. De 8.30 a 10.30 h.

En calle Lateral Costa Flores. En barrio Juan Giménez; Perdriel. De 9.15 a 13.15 h.

Maipú

En calle Víctor Hugo, entre Tulumaya y callejón Bauza. En la intersección de Víctor Hugo con callejón Bauza y zonas aledañas; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

En calle Felipe Peña, entre Rodríguez y Ruta Provincial N°33, y zonas aledañas; Gustavo André. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

En calle La Vencedora, en las inmediaciones de finca Abuelo Pepe; Guatallary. De 11.30 a 13.30 h.

En calle La Vencedora, en cercanías a la escuela Juan González Ozo; Gualtallary. De 9.30 a 11.30 h.

San Carlos

– En el Carril Nacional, entre calles 25 de Mayo Y Bernardo Quiroga. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael