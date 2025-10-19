Mendoza: habrá cortes de luz en 5 departamentos este lunes 20 de octubre

Edemsa anunció que el lunes 20 de octubre se realizarán tareas de mantenimiento eléctrico. Los cortes serán por zonas y en horarios específicos.
La empresa Edemsa informó que este lunes 20 de octubre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.
Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.
Los cortes afectarán a barrios de: Ciudad, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael
Lugares y horarios de los cortes de luz
Ciudad
- Entre calles Tupungato, Gran Capitán Este, Avenida Cooperativa y Sierra Pintada. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- Entre calles Mitre, Ejército Libertador, República del Líbano, Corrientes, Padre Vázquez y adyacencias. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles Tropero Sosa, Estrada, 25 de Mayo Este y Ozamis. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles Emilio Civit, Pescara, Mitre y Rivadavia. En calle Libertad, hacia el norte de Emilio Civit, y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- En calle Belgrano, entre Amin y Güemes. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- En la Ruta Nacional N°40, entre calles La Capilla y Prolongación de Santander; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Leopoldo Suárez, entre Arequipa e Independencia, y en calle Galmarini. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- En la Ruta Nacional N°143, entre barrio El Nevado y calle Doña Damasia; Villa Atuel. De 8.45 a 12.45 h.
- En la Ruta Nacional N°144, entre calles El Vencedor y Balloffet, y adyacencias; Cuadro Benegas. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles N°2, N°4, Canal Marginal y Ruta Nacional N°143; Atuel Norte. De 15.30 a 19.30 h.
- Entre calles La Correina, Los Carolinos, Olivos y Chalet Sin Techo; Los Claveles. De 9.30 a 13.30 h.