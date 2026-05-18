AUH: cuánto vas a cobrar en junio del 2026 con el aumento

Con el aumento del 2,58% aplicado por la Anses, la AUH y la AUH por discapacidad tendrán nuevos montos en junio de 2026. Además, se actualizarán los valores para beneficiarios de zonas desfavorables y el importe retenido por Libreta.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un aumento del 2,58% en junio de 2026, según confirmó la actualización mensual aplicada por la Administración Nacional de la Seguridad Social. El ajuste se realizará en base a la movilidad vinculada a la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Aunque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril fue del 2,6%, el organismo previsional aplicará una suba del 2,58%, ya que toma el indicador con dos decimales, tal como lo establece el Decreto 274/2024.

Nuevos montos de la AUH en junio de 2026

Con el incremento, la Asignación Universal por Hijo pasará de $141.286 a $144.932 por menor de edad.

Sin embargo, Anses continuará reteniendo el 20% del beneficio a la mayoría de las familias hasta la presentación de la Libreta AUH, documento que acredita controles sanitarios, vacunación y asistencia escolar. Por ello, el pago directo mensual será de $115.945,60, mientras que $28.986,40 quedarán retenidos hasta completar el trámite anual.

En el caso de hijos con discapacidad, la prestación aumentará de $460.045 a $471.915. Luego de la retención del 20%, el cobro efectivo mensual será de $377.532, mientras que $94.383 permanecerán retenidos hasta la acreditación de la documentación correspondiente.

No obstante, Anses recordó que paga el 100% de la asignación a niños de hasta 4 años inclusive cuando el Ministerio de Salud verifica automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios obligatorios.

AUH con plus por zona desfavorable

Los titulares de la AUH que residen en la denominada Zona 1 reciben un adicional por vivir en áreas consideradas desfavorables.

Este beneficio alcanza a familias de las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además de la Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.

Con la actualización de junio de 2026, el monto de la AUH en esas regiones subirá de $183.672 a $188.411. Tras el descuento del 20%, el pago directo mensual será de $150.728,80 y el importe retenido alcanzará los $37.682,20.

Por su parte, la AUH con discapacidad en Zona 1 aumentará de $598.059 a $613.489. Luego de la retención correspondiente, Anses abonará de forma directa $490.791,20 y retendrá $122.697,80.