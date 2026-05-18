El fuerte descargo de Lizy Tagliani en los Martín Fierro 2026: “Se cagaron en la oportunidad de un nene de 4 años”

La conductora y humorista se emocionó al recibir el premio por “La Peña de Morfi” y lanzó un contundente mensaje tras el archivo de la causa judicial que la involucraba tras el cruce con Viviana Canosa.

La gala de los Premios Martín Fierro dejó uno de los momentos más emotivos y comentados de la noche cuando Lizy Tagliani subió al escenario para agradecer el premio a Mejor Programa Musical por La Peña de Morfi y aprovechó el momento para realizar un fuerte descargo público. Visiblemente conmovida y con lágrimas en los ojos, la conductora apuntó contra quienes la acusaron públicamente durante el último año, luego de haber sido vinculada mediáticamente a una supuesta red de trata y explotación de menores en una denuncia impulsada por Viviana Canosa.

La previa de la ceremonia ya tenía una fuerte carga emocional para Lizy Tagliani. Horas antes del evento se conoció que el juez federal Ariel Lijo decidió archivar la causa judicial presentada por Canosa, al no encontrar elementos suficientes para avanzar con la investigación.

En ese contexto, la conductora llegó acompañada por su marido, Sebastián Nebot, y durante su discurso lanzó palabras cargadas de dolor y emoción. “Probablemente algunos de los que están acá o algunos de los que están mirando se cagaron en la oportunidad de un nene de 4 años que estaba buscando una nueva familia”, expresó desde el escenario.

La frase hizo referencia al proceso de adopción que atravesaba junto a su pareja y al impacto que tuvieron las acusaciones públicas sobre su vida personal y familiar.

Durante el discurso, Tagliani también habló sobre el sufrimiento que le provocaron las denuncias mediáticas y remarcó que debió exponerse públicamente para defenderse. “Más allá de lo que soy, soy producto de una familia honrada y decente”, sostuvo con la voz quebrada.

Luego agregó: “Tengo que estar acá pidiendo justicia por mi familia y por todos los que no pueden defenderse de una falsa denuncia”. Las palabras de la conductora generaron una inmediata reacción en el salón del Hotel Hilton, donde gran parte de los presentes se puso de pie para aplaudirla.

En el cierre de su intervención, Lizy dejó una reflexión que también fue interpretada como una crítica al tratamiento mediático que recibió el caso. “Aguante la televisión y la información seria y responsable”, concluyó. El momento rápidamente se viralizó en redes sociales y se convirtió en uno de los episodios más comentados de los Martín Fierro 2026.

La causa judicial fue archivada

La denuncia impulsada por Viviana Canosa había generado una fuerte repercusión mediática al involucrar a distintos famosos en una presunta red de explotación de menores.

Sin embargo, el juez Ariel Lijo resolvió archivar la causa al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación.

La decisión judicial fue celebrada por Lizy Tagliani, quien durante meses sostuvo públicamente su inocencia y denunció el daño personal y familiar que le provocó la exposición del caso.