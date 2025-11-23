Mendoza: estos son los cortes de luz programados para este lunes 24 de noviembre

Edemsa anunció que el lunes 24 de noviembre se realizarán tareas de mantenimiento eléctrico. Los cortes serán por zonas y en horarios específicos.

Redacción ElNueve.com

La empresa Edemsa informó que este lunes 24 de noviembre se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de: Tupungato y Malargüe

A continuación, el detalle de los lugares y horarios:

Los cortes de luz

Tupungato

  • En la intersección de calle La Gloria con Héctor Meli y La Carrera (o Ancón). En calle Filipini y en barrio San José y adyacencias. De 15.30 a 18.00 h.

Malargüe

  • En calle Capdeville, entre Villa del Milagro y Santa Cruz. De 8.00 a 12.00 h.
  • En calle San Martín Sur, entre Grassi y Domínguez, y zonas aledañas. De 13.30 a 17.30 h.
