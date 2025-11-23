Mendoza: estos son los cortes de luz programados para este lunes 24 de noviembre

Edemsa anunció que el lunes 24 de noviembre se realizarán tareas de mantenimiento eléctrico. Los cortes serán por zonas y en horarios específicos.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de: Tupungato y Malargüe

A continuación, el detalle de los lugares y horarios:

Tupungato

En la intersección de calle La Gloria con Héctor Meli y La Carrera (o Ancón). En calle Filipini y en barrio San José y adyacencias. De 15.30 a 18.00 h.

Malargüe